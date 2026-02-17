Jorge Asís: «Milei, el fruto del peronismo y sus fallos»

La irrupción de Javier Milei en la política argentina ha generado un impacto profundo, desafiando las bases del peronismo. Jorge Asís afirma que este fenómeno es el resultado directo de los errores del partido gobernante y destaca que su fortaleza radica más en lo político que en lo económico.

El Retroceso del Peronismo y la Ascensión de Milei

En una entrevista en “Decilo como es”, Asís argumentó que la llegada de Milei es indicativa de la crisis interna que atraviesa el peronismo. «Milei es un producto del peronismo, un fenómeno brillante en medio de una herencia complicada», afirmó, resaltando que el gobierno de Alberto Fernández allanó el camino para su victoria.

El analista político elogió la estrategia que siguió Milei tras las elecciones. «Fue una jugada astuta dejar fuera a Patricia Bullrich del balotaje y al mismo tiempo negociar con Macri, desafiando al mismo peronismo que lo creó», describió, subrayando que «lo que realmente está en crisis es la versión extrema del kirchnerismo».

Córdoba: El Desafío del Gobernador Llaryora

Sobre el escenario en Córdoba, Asís indicó que el peronismo provincial enfrenta un momento crítico tras la victoria de Milei. «Hoy el peronismo está complicado», sintetizó, enfatizando la necesidad de que el gobernador se enfoque en resolver los problemas locales antes de mirar hacia el panorama nacional.

Asís destacó el triunfo del presidente en territorios tradicionalmente dominados por el peronismo: «Ganarle al gobernador de Córdoba y al de Santa Fe representa un acierto político innegable». Este resultado, según su análisis, obliga al peronismo cordobés a redefinir sus prioridades.

El liderazgo personalista de Milei

El escritor caracterizó a Milei como un líder único cuya figura es difícil de replicar. «No existen varios Milei; hay solo uno», dijo, indicando que el oficialismo depende más de personalidades individuales que de estructuras partidarias consolidadas.

La Incertidumbre sobre Inversiones y la Economía

Asís también expresó sus dudas respecto a la llegada de inversiones, a pesar de los recientes avances legislativos. «No hay tales inversores», aseguró, mencionando que aunque hay interés en inversión en energía y minerales raros, el entusiasmo por Argentina es escaso. «La prueba real del gobierno será ver cómo estas medidas comienzan a funcionar», agregó.

El autor advirtió sobre un panorama económico complicado: «El consumo está estancado, la estanflación se ha consolidado y no hay una política industrial efectiva».