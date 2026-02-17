Guía en Emergencia: Evacuación Urgente Tras Descompensación Crítica

Dramático rescate en el Aconcagua: la valentía de un piloto y un guía en peligro

Un incidente inesperado en el Aconcagua, la montaña más alta de América, tuvo lugar cuando un experimentado guía de trekking sufrió una descompensación a 4.200 metros de altitud, lo que llevó a activar un urgente operativo de rescate.

El desafortunado episodio sucedió en la desafiante Cuesta Brava, cerca del campamento Plaza de Mulas. Según informaron medios locales, el guía, con 20 años de experiencia, experimentó dos convulsiones en un breve lapso de 15 minutos, lo que motivó un rápido llamado de auxilio.

Alrededor de las 12:30, se recibió la alarmante notificación por radio de que el guía había perdido el conocimiento, lo que desencadenó un operativo inmediato con la participación de la Patrulla de Rescate, guardaparques y médicos especializados en el parque provincial.

Los rescatistas fueron los primeros en llegar al lugar, brindando asistencia inicial. Poco después, un médico del parque se unió al operativo para evaluar los signos vitales del guía, administrándole oxígeno y medicación necesaria para estabilizar su condición. Debido a la posibilidad de más convulsiones, se decidió su evacuación de inmediato.

Los rescatistas y guardaparques aseguraron al guía y lo trasladaron hacia un punto seguro para realizar una extracción aérea. Mientras tanto, el piloto Horacio Pedro Freschi, de la empresa Helicopters, se dirigía a la zona en su aeronave especializada para este tipo de emergencias.

Al darse cuenta de que el descenso no era posible debido a la situación crítica, Freschi llevó a cabo una maniobra conocida como “vuelo estacionario”, un procedimiento que permite cargar personas sin aterrizar. Esta arriesgada maniobra facilitó el rescate del guía, quien fue rápidamente subido al helicóptero junto con el personal médico. Tal hazaña fue documentada en varios videos compartidos por el piloto y el equipo de rescate.