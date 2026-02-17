Desarrollo de una Política Inmigratoria Liberal Estricta para Prohibir Migrantes de Gaza y Somalia

Una nueva filtración ha sacudido los cimientos del Partido Liberal australiano, revelando un plan de inmigración controvertido que busca prohibir la entrada de migrantes de regiones específicas. Este proyecto, que nunca fue discutido en el gabinete, ha generado críticas internas y ha puesto en el punto de mira a Sussan Ley.

Detalles recientes sobre el desarrollo de esta política han dejado a muchos dentro del partido en estado de alerta, especialmente después del ataque terrorista en Bondi. La propuesta, que abarca a 13 países, fue ideada en la oficina de Ley sin el conocimiento de los demás líderes, lo que provocó descontento al ser publicada en medios de comunicación.

Una Propuesta No Autorizada que Crea Discordia

Fuentes cercanas a Guardian Australia han confirmado que la idea de bloquear la migración proveniente de determinadas áreas se gestó en el círculo más cercano de Ley, aparentemente como respuesta al reciente ataque, dejando a muchos miembros del partido sorprendidos al enterarse de su existencia.

Reacción del Nuevo Líder de la Oposición

Angus Taylor, recién nombrado líder de la oposición, intentó distanciarse de la propuesta inmediatamente tras su filtración. Sin embargo, voces en el partido sugieren que el desliz podría ser una maniobra para proteger a Ley de las críticas relacionadas con la falta de políticas claras.

Impacto en la Comunidad Filipino-Australiana

El ex-ministro de inmigración, Alex Hawke, se ha apresurado a calmar a la comunidad filipina, después de que Filipinas fuera incluidas en la lista de países prohibidos. Hawke destacó la valía de los migrantes filipinos en el sector salud y su contribución al país.

Detalles del Plan Controversial

El plan pretendía restringir la migración de 37 regiones controladas por grupos terroristas. Sin embargo, se generó un intenso debate interno sobre las implicaciones humanitarias y diplomáticas que podría acarrear.

Confusión y Críticas Internas

Las versiones sobre cómo evolucionó la propuesta difieren entre los líderes liberales. Algunos sostienen que la iniciativa para prohibir migrantes de ciertas áreas fue presentada poco después del ataque en Bondi, lo que causó alarma entre miembros del partido preocupados por sus repercusiones.

Falta de Consulta y Apoyo

Scarr, que había trabajado en un plan inicial de reducción de la inmigración, manifestó que nunca accedió a los detalles del proyecto finalmente filtrado y expresó su descontento por no haber sido consultado antes de su elaboración.

Mensaje a la Nueva Dirección

Ante la nueva gestión que evalúa adoptar un enfoque más riguroso sobre inmigración, Hawke subrayó la importancia de ser cautelosos. Recalcó que Australia sigue dependiendo de la habilidad de atraer talento extranjero para sostener su economía.