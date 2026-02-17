¡Arrancan los playoffs: Benfica se enfrenta al Real Madrid!

La UEFA Champions League se enciende este martes con una jornada vibrante, en la que los aficionados podrán disfrutar de cuatro encuentros explosivos, destacándose el esperado choque entre el Benfica y el Real Madrid.

El Estádio da Luz de Lisboa será el escenario del apasionante enfrentamiento entre el Benfica de Portugal y el Real Madrid de España, programado para las 17:00 horas (Argentina). Los fanáticos pueden seguir la acción a través de ESPN y Disney+.

Un Cruce de Gigantes

El Real Madrid accedió a esta fase tras finalizar en noveno lugar en la ronda inicial, mientras que el Benfica logró clasificarse ocupando el vigésimo cuarto puesto. La última jornada de la fase grupal fue memorable: el Benfica sorprendió al imponerse 4-2 y necesitaba esa victoria por al menos dos goles para asegurar su lugar en los playoffs. El momento culminante se vivió en los instantes finales, cuando el arquero ucraniano Anatoliy Trubin selló el encuentro con un impresionante gol.

La Sorpresa de Mourinho

Este cruce también añade un toque especial, ya que el director técnico del Benfica, José Mourinho, tiene un pasado como entrenador del Real Madrid entre 2010 y 2013, lo que eleva la expectativa en este emocionante enfrentamiento.

Otros Partidos Imperdibles

La jornada también contará con el Paris Saint-Germain, actual campeón, que se enfrentará al Mónaco a partir de las 17:00. Además, el Galatasaray recibirá a la Juventus a las 14:45, en un duelo que promete ser más igualado de lo que muchos piensan. En otro encuentro, el Borussia Dortmund recibirá al Atalanta a las 17:00.

Calendario de los Playoffs

Martes 17

Galatasaray – Juventus a las 14:45

Borussia Dortmund – Atalanta a las 17:00

Mónaco – PSG a las 17:00

Benfica – Real Madrid a las 17:00

Miércoles 18

Qarabag – Newcastle a las 14:45

Olympiakos – Bayer Leverkusen a las 17:00

Brujas – Atlético Madrid a las 17:00

Bodo Glimt – Inter de Milán a las 17:00