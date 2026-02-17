Mejores opciones de pago para 2026: ¿Cuál elegir?

Verano Digital: La Batalla de Billeteras Argentinas en Uruguay y Brasil

Este verano, el sol y la arena dan paso a una intensa rivalidad en el mundo de los pagos digitales. Las principales plataformas argentinas buscan conquistar nuevos mercados, dejando huella en Brasil y abriendo un nuevo frente en Uruguay.

Competencia Frenética: Mercado Pago y MODO en la Mira de PIX

Brasil, que recibió más de 9,3 millones de turistas el año pasado, vio a 3,4 millones de argentinos optar por PIX como su método de pago preferido. Datos de KamiPay revelan que la mitad de las transacciones realizadas por argentinos fueron a través de este sistema, que está ganando terreno rápidamente:

Los argentinos gastaron un total de 8 millones de dólares diarios.

Se superó el uso de tarjetas, alcanzando un 54% de las operaciones con PIX.

Innovaciones y Estrategias de las Apps Financieras

Las soluciones cripto fueron las primeras en adaptarse a esta tendencia. Ahora, Mercado Pago y MODO han lanzado nuevas funcionalidades para que los bancos ofrezcan pagos en dólares directamente desde las cuentas. Este verano, MODO se une a COELSA para permitir que sus usuarios realicen transacciones sin los recargos típicos del dólar turista, utilizando un sistema de clearing eficiente.

Las entidades financieras han comenzado a convertir dólares al tipo de cambio oficial del día, con el actual valor rondando los $1.420, una opción más atractiva que las tarifas de otras apps que emplean criptomonedas.

Uruguay: Nuevo Terreno de Juego para las Billeteras Argentinas

Con el mercado brasileño cada vez más competitivo, Uruguay se presenta como un nuevo campo de batalla. Los argentinos representan un tercio del turismo en este país, con 2,4 millones de visitantes.

Aunque el uso de códigos QR está aún en sus primeros pasos en Uruguay, Mercado Pago está decidido a tomar la delantera. La empresa ha trasladado su equipo técnico al país para lanzar Point, su dispositivo de cobro para comercios, a fin de fortalecer su presencia.

Integración de Sistemas y Competitividad

Además, Mercado Pago está impulsando la interoperabilidad con el nuevo sistema de códigos QR que ha introducido el Banco Central Uruguayo, similar a MODO, para facilitar pagos más fluidos.

Adopción y Expansión del Sistema PIX

PIX ha demostrado ser más que un simple método de pago; ha establecido un nuevo estándar en la región. Expertos destacan su conveniencia, tipo de cambio competitivo y la eliminación de las fricciones típicas en las transacciones internacionales.

Con un enfoque en la interoperabilidad, bancos y fintechs están compitiendo bajo la misma red, lo que ha impulsado su uso masivo y ha convertido a PIX en un favorito entre los consumidores.

Perspectivas Futuras en la Región

A medida que la región evolve, la necesidad de métodos de pago eficientes y accesibles se vuelve cada vez más crítica. El éxito de PIX, apoyado por políticas públicas y una experiencia de usuario simplificada, sugiere que el futuro de los pagos será más diálogo y menos aislamiento entre aplicaciones.