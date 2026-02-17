Victoria Villarruel defiende su visita al peronista Quintela ante las críticas

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, utilizó nuevamente sus redes sociales para hablar sobre su reciente visita al noroeste del país y enfrentar las críticas que ha recibido por sus encuentros políticos.

Luego de su paso por La Rioja, Villarruel destacó en un mensaje que ha recorrido 19 provincias desde su asunción en diciembre de 2023, compartiendo su interés en conocer emprendimientos productivos y parques eólicos, y mostrando la «cultura del esfuerzo colectivo» de las familias argentinas.

El Mensaje de Villarruel y Sus Detractores

En su publicación, la titular del Senado hizo un giro en su discurso al dirigirse a quienes la critican: «Los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos cuando la casta repartía planes y hablaba de inclusión mientras nos encerraban».

Reacciones de la Oposición

Sin mencionar nombres, Villarruel respondió a las críticas del oficialismo sobre sus relaciones con gobernadores provinciales. La diputada Lilia Lemoine, por ejemplo, cuestionó los encuentros con líderes políticos como Ricardo Quintela, afirmando que esos tratos no incrementarían su popularidad.

Encuentro en La Gobernación

El gobernador Quintela recibió a Villarruel el sábado en la gobernación, donde estuvo acompañada por senadores nacionales, quienes la recibieron en el aeropuerto de La Rioja. Una fotografía con Quintela fue la que desató una ola de críticas en su contra.

Fiesta de la Chaya y Momentos Controversiales

Durante su visita, asistió a la popular Fiesta de la Chaya, donde enfrentó un momento incómodo tras las declaraciones del cantante Ramiro González, quien se opuso a su presencia y la tachó de «negacionista».

Compromiso con la Gente

A pesar de las críticas, Villarruel reafirmó su compromiso con los argentinos, enfatizando que su objetivo es visibilizar el trabajo local: «Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz».

Cerró su mensaje agradeciendo a los riojanos por su hospitalidad y calidez: «Quiero agradecer a todos los riojanos por chayear conmigo con alegría y amor».