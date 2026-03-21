José Amore: ‘El 40% de los jóvenes sacrificaría democracia por empleo’

En un contexto de inestabilidad económica y precariedad laboral, los jóvenes argentinos se enfrentan a un panorama complicado en sus búsquedas de empleo.

La situación laboral juvenil en Argentina se ha tornado crítica, según lo expuso la periodista José Amore durante el programa «QR!» de Canal E. Este escenario está caracterizado por la precariedad, la falta de opciones y una preocupante carencia de futuro.

La Realidad del Empleo Precario

“A un joven que desea estudiar se le ofrece una bicicleta para repartir, y ni siquiera eso le asegura un sustento”, comentó Amore, evidenciando la problemática de las economías de plataformas que, aunque representan una alternativa, carecen de regulaciones y garantías laborales.

Si bien estas aplicaciones pueden prevenir un aumento en la desocupación, el corazón del problema persiste: los trabajos informales carecen de estabilidad y derechos esenciales para los trabajadores.

Desempleo Juvenil: Números Alarmantes

Las cifras son contundentes: la desocupación juvenil se sitúa en un alarmante 16% para los jóvenes de 14 a 29 años, llegando al 17% en el caso de las mujeres. Este fenómeno también expone brechas de género que agravan problemas sociales como la dificultad para lograr la independencia económica y planificar un futuro viable.

Impacto en los Ingresos de Trabajadores de Plataformas

El periodista Guido Bambini añadió que la remuneración de los trabajadores de aplicaciones ha disminuido considerablemente. La creciente oferta de choferes ha llevado a una reducción en las tarifas de los viajes. “Un trayecto de La Plata a Aeroparque que antes costaba 30 mil pesos, hoy se paga apenas 23 mil”, ilustró Bambini.

Amore calificó esta situación como una “esclavitud del algoritmo”, donde los trabajadores se ven obligados a someterse a reglas impuestas por sistemas que no pueden controlar. Para cumplir con la línea de pobreza, la cantidad de horas de trabajo necesarias se ha incrementado sin cesar.

Un Cambio de Paradigma en el Clima Social

Otro dato inquietante revelado durante el programa es que un 40% de los jóvenes estarían dispuestos a aceptar un sistema menos democrático si eso significa mayor acceso a un empleo. Amore argumentó que este cambio refleja una nueva dinámica impulsada por la urgencia económica.

“Hoy, las personas no eligen la democracia por sí misma; su prioridad es resolver sus problemas cotidianos”, afirmó, subrayando la profunda crisis que afecta a la juventud en Argentina.