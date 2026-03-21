Los Gobernadores y Milei: Una Relación Tensa Ante Los Números Rojos

La administración de Javier Milei enfrenta un desafío creciente no solo en el ámbito nacional, sino también en su interacción con los gobernadores provinciales, en medio de un panorama económico incierto.

A medida que la economía muestra señales alarmantes, la relación entre la Casa Rosada y las provincias se torna cada vez más complicada. Mientras Milei se enfoca en su “batalla cultural” en foros internacionales, los escándalos relacionados con el caso $Libra y la opacidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, han generado desconfianza.

Expectativas Económicas Contradictorias

A pesar de las proyecciones optimistas del Indec, que apuntan a un crecimiento del 4,4% en 2025, los mandatarios provinciales perciben una realidad más dura. La Casa Rosada asegura que a partir de mayo la economía comenzará a recuperarse, pero los gobernadores se muestran escépticos ante la caída en la recaudación y los fondos coparticipables.

Un Escenario Provincial Complicado

Las cifras hablan por sí solas: en febrero, el Gobierno transferió $5,4 billones a las provincias, lo que representa una disminución del 7,4% con respecto al año anterior. Si se consideran solo las transferencias automáticas, la caída es aún más dramática, alcanzando el 8,8%. Un funcionario local señala que la situación fiscal actual se asemeja a la de la pandemia, pero con mayores responsabilidades para los gobiernos provinciales.

Desafíos en la Educación

La falta de fondos federales también impacta en sectores cruciales como la educación. Con el desfinanciamiento del Fondo de Incentivo Docente (FONID), las provincias han tenido que crear un fondo provincial para sostener salarios docentes, lo que agrava aún más la crisis.

Impacto Regional: Caídas en Recaudación

Las dificultades son palpables en diversas provincias: Córdoba padeció una disminución del 11% en los fondos coparticipables, mientras que Santa Fe y Mendoza registraron caídas del 8% y 7,5%, respectivamente. En medio de estas cifras alarmantes, la falta de respuestas eficaces por parte de Adorni ha dejado a muchos mandatos desconcertados.

Amenazas para el Futuro Político

Los gobernadores son conscientes de que el año en curso no es el ideal para conflictos electorales. El vínculo con la Casa Rosada se asemeja a un juego peligroso, donde la proximidad puede ofrecer alguna clase de apoyo financiero. Sin embargo, muchos prefieren “blindar” sus recursos antes que discutir recortes impositivos en un contexto tan volátil.

Reformas en la Estacada

Por otro lado, el Gobierno planea avanzar en reformas electorales que podrían cambiar el rumbo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como nacionalizar el calendario electoral. Esta situación ha generado una creciente desconfianza entre los mandatarios provinciales, quienes están alertas ante el deterioro de la imagen del Gobierno, en conjunto con una económica que sigue complicándose.

Mientras tanto, la Casa Rosada es consciente de que el tiempo para implementar cambios es limitado, especialmente considerándose que la opinión pública podría volverse aún más desfavorable. En este contexto, la incertidumbre se convierte en la principal protagonista de la relación entre el Gobierno y las provincias.