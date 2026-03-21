Accor Investiga Alegaciones de Tráfico de Niños en Ucrania

La renombrada cadena hotelera Accor se enfrenta a serias acusaciones de tráfico de personas tras un informe revelador. La compañía asegura que está tomando medidas inmediatas para investigar la situación.

Accor, el grupo hotelero francés, ha negado tajantemente cualquier implicación en el tráfico de adultos y niños para explotación. Ante las alarmantes acusaciones, la empresa ha iniciado una investigación interna y contratado una firma externa para deslindar responsabilidades.

Las Accusaciones de Grizzly Research

En un informe reciente de Grizzly Research, un fondo de inversión estadounidense, se reveló que más de 20 hoteles de Accor habrían acordado acoger a niños ucranianos con el propósito de ser deportados ilegalmente a Rusia. Los investigadores candidatarían a varios hoteles rusos asegurando que no revelarían información confidencial a la sede de Accor en Francia.

Impacto en el Mercado

La publicación de estas acusaciones tuvo un impacto inmediato, provocando una caída superior al 8% en las acciones de Accor en la bolsa de París. En un comunicado, la empresa reafirmó su postura: «Negamos firmemente cualquier involucramiento en la supuesta explotación sistemática de trata de personas».

Retiro de Nuevos Proyectos en Rusia

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, Accor suspendió la apertura de nuevos hoteles en Rusia, aunque continuó operando más de 50 establecimientos, incluidos los de las cadenas Novotel e Ibis. La compañía justificó su decisión argumentando la necesidad de «apoyar a sus empleados».

Hallazgos Alarmantes

A partir de febrero de 2026, los investigadores enviaron correos electrónicos solicitando reservas en más de 200 hoteles de Accor. El informe acusa a varios establecimientos en 20 países de aceptar reservas, a pesar de contener insinuaciones claras de abuso infantil y explotación sexual.

Conexiones Controversiales

Además, el informe de Grizzly Research señala que algunos hoteles Accor en diferentes países estarían albergando prostitutas y establece un supuesto vínculo entre el CEO de Accor, Sébastien Bazin, y el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Compromiso contra la Trata de Personas

Accor ha asegurado que lleva a cabo capacitaciones regulares para su personal sobre cómo detectar señales de tráfico de personas y que realiza auditorías internas de manera continua.

La firma advirtió que se reserva el derecho a emprender acciones legales contra aquellos que impliquen si las acusaciones de Grizzly resultan fundamentadas.

Contexto Internacional y Consecuencias

Se estima que Rusia ha deportado ilegalmente al menos a 20,000 niños ucranianos, un hecho considerado por la ONU como crímenes de guerra. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la defensora de derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, por la deportación ilegal de estos menores.