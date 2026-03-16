Capitana del equipo femenino de fútbol de Irán abandona Australia tras aceptar asilo

Después de una serie de decisiones impactantes, Zahra Ghanbari, capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, ha decidido regresar a su país tras renunciar a su solicitud de asilo en Australia.

El Regreso de Ghanbari y sus Compañeras

Ghanbari es la quinta integrante del equipo en cambiar de opinión después de haber aceptado inicialmente una oferta de permanecer en Australia tras la Copa Asiática. Este drástico giro fue confirmado por la oficina del ministro de asuntos internos, Tony Burke, quien también informó que una compañera más dejó el país el domingo por la noche.

Repercusiones y Propaganda en Irán

La decisión de Ghanbari fue reportada por la agencia estatal de noticias iraní IRNA, que la utilizó como un triunfo propagandístico en medio de la presión que enfrenta el régimen. La semana pasada, Australia había otorgado asilo a siete miembros del equipo, incluidos algunos del cuerpo técnico.

Decisiones Difíciles para las Jugadoras

Burke declaró que las jugadoras tuvieron múltiples oportunidades para evaluar sus opciones después de comunicar a las autoridades australianas su decisión de regresar. «No podemos eliminar el contexto en el que las jugadoras están tomando estas decisiones tan difíciles,» afirmó.

Presiones Desde Irán

Shiva Amini, exjugadora de futsal y activista de derechos humanos, alegó que las familias de algunas jugadoras que permanecieron en Australia han sido objeto de presión por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán. Amini aseguró que la familia de Ghanbari fue específicamente amenazada, lo que las llevó a reconsiderar su decisión.

Informes sobre Amenazas y Manipulación

Una fuente de la diáspora iraní, que prefirió no ser identificada, indicó que miembros del personal del equipo habrían estado transmitiendo mensajes del gobierno iraní a las jugadoras que eligieron quedarse. Asimismo, se reportó que sus familias recibían amenazas para convencerlas de regresar a casa.

Intervenciones Internacionales y Efectos

La intervención del expresidente de EE. UU., Donald Trump, para presionar a Australia a aceptar a las jugadoras también ha sido citada como un factor que aumentó la presión sobre ellas. La fuente de la diáspora comentó que esta acción por parte de Trump podría haber incentivado al régimen iraní a intensificar su presión, presentando una oportunidad política para demostrar su poder.

Reacciones en Medios Iraníes

La agencia Tasnim, cercana a los Guardias Revolucionarios, celebró el regreso de las jugadoras, describiendo su decisión como un acto patriótico. Dicen que “abandonaron sus solicitudes de asilo para regresar a los brazos de su familia y nación”, destacando su lealtad al país.

El Futuro de las Jugadoras

Existen preocupaciones sobre la seguridad de las jugadoras a su regreso a Irán, especialmente tras ser etiquetadas como «traidoras en tiempos de guerra» por medios estatales, después de que se negaran a cantar el himno nacional en su primer partido.

En una entrevista, la ministra de gobierno Catherine King enfatizó que Australia se enorgullece de haberles ofrecido verdaderas opciones y reafirmó que la decisión final pertenece a las jugadoras, quienes enfrentan una presión inmensa en cada paso que dan.