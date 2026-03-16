Ocon Reconoce su Error

El piloto galo no dudó en reconocer su responsabilidad en el incidente que afectó la competencia del argentino.

En un momento clave del Gran Premio de China, Esteban Ocon, al volante de su Haas, admitió que el toque con Franco Colapinto, piloto de Alpine, fue fruto de un error de su parte. “Sí, eso fue culpa mía”, declaró Ocon a través de la radio justo después de que el contacto complicara la carrera de Colapinto en el Circuito Internacional de Shanghái.

Colapinto, que había realizado una parada en boxes para cambiar a neumáticos medios, vio cómo su situación se complicaba cuando Ocon intentó adelantarlo en una curva, resultando en un trompo que afectó a ambos autos. Como consecuencia de la maniobra, Ocon recibió una sanción de diez segundos.

Un gesto de deportividad

Al finalizar la carrera, Ocon reiteró su reconocimiento del hecho y se mostró conciliador: “El incidente con Franco fue culpa mía. Me disculpé. Había mucho en juego y había que intentarlo, pero me alegra que ambos hayamos podido continuar en la pista y que él haya podido sumar puntos”, comentó el piloto francés.

La reacción de Franco Colapinto

Por su parte, Colapinto confirmó que Ocon se disculpó y no guardó rencor: “Estoy molesto, pero no por el toque con Ocon; me pidió perdón y todo está bien”. A pesar del incidente, el argentino demostró su profesionalismo y capacidad para mirar hacia adelante en su carrera.

Este episodio destaca la importancia de la responsabilidad y el respeto entre los pilotos en el competitivo mundo de la Fórmula 1, donde cada maniobra puede tener un impacto significativo en la carrera de los involucrados.