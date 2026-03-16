¿Qué Se Necesita para Que Ocurra?

La visión de Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, ha cambiado radicalmente sobre el futuro de Bitcoin. Un análisis profundo del mercado revela un posible camino hacia la marca de un millón de dólares por unidad.

En un giro sorprendente, Matt Hougan asegura que ahora contempla la posibilidad de que Bitcoin llegue a u$s1.000.000 por unidad. Este planteamiento surge del análisis del crecimiento del oro y de la creciente adopción institucional en el ámbito cripto.

La lógica detrás de la proyección

Contrario a lo que se podría pensar, esta proyección no es un acto de especulación. Hougan explica que, actualmente, Bitcoin representa menos del 4% de un mercado global de reserva de valor que asciende a u$s40 billones. Si este sector crece hasta u$s121 billones en la próxima década, Bitcoin solo necesitaría captar 17% de ese total para justificar su precio proyectado.

Un cambio de perspectiva significativo

Durante años, Hougan fue escéptico sobre la posibilidad de un Bitcoin a siete cifras. Sin embargo, su ingreso al mundo cripto en 2018, cuando el precio estaba alrededor de u$s4.000, y su posterior análisis del crecimiento estructural del mercado cambiaron su forma de pensar.

El oro como referencia

Un factor clave en su análisis es el oro, que ha visto un aumento del 80% en el último año, llegando a aproximadamente u$s5.200 la onza y alcanzando una capitalización de alrededor de u$s36 billones. Para Hougan, ignorar el crecimiento del mercado de reserva de valor sería un error crucial al evaluar el potencial de Bitcoin.

Factores que podrían influir en el futuro

Bitwise fundamenta su análisis en la maduración del ecosistema cripto. Esto incluye un aumento en la adopción institucional, la consolidación de los ETF de Bitcoin y la disminución de la volatilidad, lo que hace que el activo sea más atractivo para inversores que antes lo consideraban demasiado riesgoso.

Riesgos y condiciones a tener en cuenta

No obstante, la firma advierte que este escenario no está garantizado. La proyección depende de la expansión del mercado de reservas de valor, el comportamiento del oro y el desempeño de Bitcoin en comparación con otros activos. Si alguno de estos factores no se cumple, la validez de la tesis podría verse comprometida.

El estado actual de Bitcoin

Actualmente, Bitcoin cotiza alrededor de u$s73.245, tras un rebote del 7,3% en la última semana, subiendo desde los u$s67.700.

Expectativas futuras de Bitwise

Bitwise también anticipa que Bitcoin podría romper el ciclo de cuatro años y alcanzar un nuevo máximo histórico en 2026, sugiriendo un cambio estructural en la dinámica del mercado.