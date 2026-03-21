Soy Autista y Humano: Un Llamado a la Empatía

El autismo va más allá de un simple diagnóstico; es una forma de vivir que permite explorar la diversidad humana y cuestionar las normas sociales. En este artículo, recorremos la experiencia personal de un joven que comparte su visión sobre lo que significa ser autista en una sociedad que a menudo no comprende su realidad.

Desde pequeño, enfrenté desafíos al momento de hablar. Diagnósticado a los tres años con «Trastorno generalizado del desarrollo», un término que ha perdido su validez, mi experiencia fue malinterpretada a menudo por el sistema. A medida que crecía, entendí que un diagnóstico no puede encapsular la complejidad de una vida.

Una Comunicación Diferente

Por ser torpe al hablar, descubrí en la escritura un refugio. Mis palabras en papel reflejan no solo mis ideas, sino una batalla interna constante. Creo firmemente en la interconexión entre lo personal y lo político; mi experiencia con el autismo es, en sí misma, un acto de resistencia.

Entendiendo el Trastorno del Espectro Autista

El autismo no es una enfermedad contagiosa, sino una variabilidad natural de la existencia humana. Se manifiesta de múltiples maneras, y no existe un único «modo» de ser autista. Aunque la condición implica ciertas discapacidades, vale la pena considerar dos puntos esenciales:

1. El Autismo y la Naturaleza

Contemplar el autismo únicamente desde un cristal negativo es limitante. Al igual que en la naturaleza, una determinada característica puede ser ventajosa en un contexto y desfavorable en otro.

2. Sociedades que Marginan

Mucho de lo que se denomina discapacidad en el autismo es resultado de un entorno que no se adapta. La estructura social actual amplifica las dificultades asociadas a la condición, lo que puede exacerbarlas aún más.

La Dificultad de Relacionarse

El autismo puede verse como un «trastorno del procesamiento de información». Esto se traduce en dificultades en la interacción social. Imaginen que la vida es una gran obra de teatro y a los autistas no se les entrega un guion. Esto genera una lucha constante por entender un mundo que parece moverse en una dirección ajena.

Rasgos y Realidades de Ser Autista

Mi vida cotidiana está marcada por la obsesión, la particularidad en horarios y un deseo por entender y encajar en el entorno. Sin embargo, no quiero que mi existencia se reduzca a una lista de síntomas. Ser autista es solo una parte de mi humanidad.

Caminos de Activismo y Representación

Como individuo privilegiado, siento la responsabilidad de utilizar mi voz para amplificar la de otros. He observado cómo el activismo en torno al autismo tiende a ser liderado por padres, lo que muchas veces desdibuja la voz auténtica de los autistas.

Más Allá del Estigma

La sociedad debe abrir un espacio donde las personas autistas puedan definir su propia narrativa. La transformación social exige un reconocimiento de que el autismo no es solo una condición que debe ser tratada, sino una parte integral de nuestra diversidad humana.

Hacia un Cambio Sustancial

El cambio no es fácil ni inmediato, pero al abonar las bases hoy, podemos esperar un futuro donde las voces autistas sean tanto escuchadas como valoradas en la colectividad. Plantemos semillas de empatía y comprensión que, con paciencia, darán frutos en una sociedad más inclusiva y equitativa.

Esta reflexión es parte de un ensayo en curso que busca visibilizar la experiencia del autismo más allá de los límites del diagnóstico.