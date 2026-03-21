Gustavo Quintana: «El mercado muestra una clara tendencia a la baja»

El mercado cambiario en Argentina vive un período de calma, a pesar del riesgo país elevado y las inquietudes globales. Expertos analizan los factores internos que están moldeando esta situación.

En las últimas semanas, el mercado cambiario argentino se ha mantenido relativamente estable, incluso cuando el riesgo país se ubica por encima de los 600 puntos y persisten las dudas sobre la economía global. Según el analista de mercados Gustavo Quintana, esta tranquilidad se debe a factores internos robustos: “el mercado presenta una tendencia declinante marcada”, aseguró.

Flujo de Divisas y Agricultura: El Motor del Mercado

Quintana destacó que el constante ingreso de divisas, especialmente del sector agroexportador, juega un papel crucial en la dinámica actual. “Los ingresos del sector agroexportador continúan fluyendo con naturalidad y buen ritmo”, explicó, señalando un incremento notable en el movimiento de camiones en el puerto de Rosario como una indicación favorable. Además, la contribución de las exportaciones energéticas y mineras, junto con las emisiones de deuda, está fortaleciendo la oferta de divisas.

El Rol de la Oferta en las Operaciones

En este contexto, el analista afirmó: “la oferta domina las operaciones”, lo que explica la dificultad del dólar para mantenerse por encima de los $1.400. Quintana anticipa que esta tendencia podría extenderse, al menos, hasta finales del primer trimestre, impulsada por la inminente liquidación de la cosecha de soja.

Un Mercado Local Resiliente ante Tensiones Globales

A pesar de las crecientes tensiones geopolíticas, el impacto sobre la economía argentina ha sido limitado. “Parece que el mercado local está estructuralmente blindado frente a esos fenómenos”, apuntó Quintana, refiriéndose a las alteraciones en el Medio Oriente. Aseguró que, incluso en medio de incertidumbres externas, el dólar en Argentina no ha experimentado reacciones notables: “desde el inicio de las hostilidades, el dólar aquí no reaccionó”.

Fundamentos Sólidos como Pilar de Estabilidad

La estabilidad del mercado se atribuye a un flujo de ingresos “medianamente asegurados” y a la falta de shocks internos que puedan alterar la situación. Esto contrasta con el alto riesgo país, que sigue siendo un freno para la inversión extranjera. Quintana indicó que Argentina necesita bajar de los 500 puntos para atraer capitales, destacando que con niveles actuales de alrededor de 624 puntos, el país sigue siendo poco atractivo para muchos inversores institucionales.

Perspectivas sobre el Tipo de Cambio y el Cepo Cambiario

En cuanto a la posibilidad de eliminar totalmente el cepo cambiario, Quintana no prevé un aumento drástico del dólar. “No creo que haya una disparada… es más probable que se ajuste a otro nivel”, afirmó, sustentándose en la actual disponibilidad de divisas. Reiteró que el comportamiento del mercado está dictado por fundamentos, más que por expectativas, y que la demanda aún no muestra signos intensos.