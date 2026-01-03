Joven argentino de 27 años lanza una app gratuita para aprender a invertir: descubre su funcionamiento

En tiempos de incertidumbre económica, más argentinos están buscando maneras efectivas de proteger sus ahorros. Matías Heredia, un experto en finanzas personales, presenta una solución atractiva para quienes desean adentrarse en el mundo de las inversiones.

Matías Heredia, asesor financiero y reconocido influencer, ha dado un paso audaz al lanzar su propia plataforma de inversiones, A Cuánto Está, destinada a simplificar la experiencia para los nuevos inversores.

A sus 27 años, Heredia ha logrado construir una comunidad sólida en redes sociales, convirtiéndose en una voz influyente para quienes se inician en el mercado de capitales. Su enfoque se centra en desmitificar conceptos complejos y promover una inversión consciente a largo plazo.

Una Aplicación Diseñada para los Nuevos Inversores

La idea de A Cuánto Está surgió de la necesidad de contar con herramientas accesibles que faciliten la simulación de inversiones. En su trabajo anterior, Heredia notó una escasez de opciones gratuitas que permitieran calcular flujos de fondos y rendimientos de manera clara.

Consciente de esto, desarrolló una plataforma gratuita que permite a los usuarios simular inversiones sin necesidad de registro. Su objetivo es ofrecer una manera intuitiva para que cualquiera pueda dar sus primeros pasos en el ámbito de las finanzas.

La plataforma permite a los usuarios explorar el mundo de las inversiones de manera sencilla y accesible.

La app ha crecido rápidamente, logrando más de 10,000 cuentas creadas, en gran parte gracias a la difusión de contenidos educativos en redes sociales. Recientemente, se añadió la función PRO, que ofrece un asesoramiento personalizado para inversores con patrimonios superiores a los u$s20,000.

La plataforma también incluye un test de inversor, diseñado para ayudar a los usuarios a identificar su perfil de riesgo y recibir recomendaciones adecuadas para sus inversiones.

A través de A Cuánto Está, los usuarios tienen la posibilidad de prepararse para su jubilación de manera efectiva.

Estrategias para Cuidar los Ahorros a Largo Plazo

Heredia enfatiza la importancia de construir una jubilación propia, especialmente para las generaciones más jóvenes. En un contexto donde el sistema previsional argentino no garantiza ingresos suficientes, propone un «pack jubilación» que fomenta una inversión periódica en el índice S&P 500.

Este enfoque permite a los inversores diversificar riesgos sin realizar elecciones complejas de acciones individuales. «El S&P 500 se rebalancea automáticamente y reduce las preocupaciones sobre la selección de acciones,» explica Heredia.

Para simplificar aún más el proceso, la plataforma ofrece notificaciones automáticas que recuerdan a los usuarios realizar sus inversiones mensuales. Esto ayuda a fomentar hábitos de ahorro y a evitar decisiones impulsivas.

Heredia concluye su mensaje con una importante reflexión: «Cuanto antes comiencen a invertir, mejores serán los resultados a largo plazo.» Su objetivo es que nadie llegue a la mediana edad lamentando no haber iniciado antes su camino en las inversiones.