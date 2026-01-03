Verano de Pichichi: su hija en el Gobierno y el conflicto con Lavagna

La reciente actuación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente revela tensiones inesperadas dentro del gabinete argentino, en medio de un panorama turístico complejo. Vamos a explorar cómo Scioli ha gestado importantes alianzas mientras enfrenta desafíos.

Daniel Scioli, reconocido por su capacidad de adaptarse y sortear adversidades, continúa en su cargo de secretario de Turismo y Ambiente, a pesar de contar con detractores en el oficialismo. A partir de diciembre, su secreto ha sido evitar confrontaciones y construir lazos. Aunque tuvo que lidiar con un conflicto inesperado, su habilidad de navegar estas situaciones lo mantiene firme en su cargo.

La Temporada de Oportunidades

Durante un viaje a la costa, Scioli se reunió con actores clave del sector turístico y decidió pasar el Año Nuevo en Mar del Plata. A nivel personal, su relación con Gisela Berger ha evolucionado, mostrando un aspecto más privado de su vida. Mientras tanto, los rumores sobre un posible destino en el exterior no parecen preocuparlo, ya que sus allegados afirman que su lugar en el gabinete está asegurado.

Un Conflicto Sorpresivo

El 1 de diciembre, Scioli tomó una decisión significativa: su secretaría dejaría de financiar las encuestas de turismo realizadas por el Indec, lo que generó fricciones con su director, Marco Lavagna. Estas encuestas, que costaban 570 millones de pesos anuales, revelaron que el sector turístico enfrenta 22 meses de resultados negativos.

Cuestionando las Estadísticas

El informe del Indec mostró un aumento del 15,3% en los viajes al exterior por parte de argentinos en noviembre, lo que generó incertidumbre en el entorno de Scioli. Al cuestionar las cifras, se destacó que el gasto diario promedio de un turista extranjero en Argentina era irrisorio, un argumento que fue desestimado por el Indec, que aseguró que el promedio incluía a argentinos viajando por motivos familiares.

Reformulando el Debate

A pesar de múltiples reuniones con Lavagna, Scioli no logró modificar la metodología de las estadísticas. Como respuesta, su equipo comenzará a elaborar sus propias cifras, a partir de información de la Cámara Argentina de Turismo, con datos provenientes de diversas entidades oficiales.

Redefiniendo Relaciones

Scioli ha cultivado lazos con otros miembros del gabinete, como Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. A pesar de perder el control sobre el área de Deportes, su hija continúa trabajando en ese ámbito. Además, se ha mantenido en contacto con importantes funcionarios como la ministra de Seguridad y el secretario de Transporte, lo que le permite influir en decisiones clave.

Alta Visibilidad en Playa Bristol

Este verano, Scioli ha adoptado un papel más activo, interactuando con turistas y compartiendo momentos en la playa. Su yerba mate, bajo la marca «Pichichi», se ha convertido en un símbolo de su presencia en la costa. Aunque algunos lo ven como un posible candidato, su objetivo es destacarse como un secretario comprometido en una época crítica para el turismo argentino.