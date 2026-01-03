Argentina inicia la exportación de dorado y surubí a Brasil: un hito para un nuevo mercado

La Argentina marca un hito en el comercio exterior al certificar, por primera vez, la exportación de dorado y surubí cultivados en Misiones, llevando nueve toneladas de estos productos al mercado brasileño.

Gerula Sociedad Anónima, la empresa pionera en esta iniciativa, ha superado los estrictos requisitos sanitarios exigidos por Brasil, transformando un sueño en realidad para la piscicultura argentina.

Un Proyecto Innovador Detrás del Éxito

Miguel Ángel Gerula, director y cofundador de la empresa, explicó a Canal E la importancia de este logro: “Hemos logrado introducir dorado y surubí en Brasil, algo inédito”. Este avance estratégico resalta el compromiso con la innovación y la creación de valor en la industria pesquera local.

De la Prueba a la Producción Sostenible

La trayectoria de la piscicultura en Gerula comenzó en 2007 como un experimento. “Nadie confiaba en que podíamos reproducir estas especies”, recuerda el empresario. El proyecto se estructuró en tres fases: reproducción, engorde y procesamiento, y para ello se construyeron reservorios de agua y se estableció una estación de reproducción.

El desafío de ofrecer un producto de alta calidad fue primordial. Gerula señala: “Buscamos replicar el sabor del pescado de río”. Y esto lo han conseguido, garantizando que “nuestros productos superan la calidad de aquellos extraídos del medio natural”, gracias a un riguroso control de procesos y atención al detalle en el sabor.

Exportaciones y Estrategia a Largo Plazo

El ingreso del producto a Brasil no fue inmediato y tomó varios meses de planificación. “Esperábamos que el proceso durara una semana, pero fueron tres o cuatro meses”, indicó Gerula, quien destacó la importancia de cumplir con cada normativa, desde el etiquetado hasta las auditorías. Como resultado, han recibido comentarios positivos sobre la calidad del producto.

El empresario hizo hincapié en que la exportación no debe perjudicar la oferta local: “Es crucial que nuestros clientes internos no se queden sin producto”. Por lo tanto, el crecimiento se realizaría de manera gradual, asegurando que están trabajando para satisfacer las demandas futuras.

Gerula, a pesar de su entusiasmo, se mantiene prudente respecto al impacto económico: “Hay que ver cuánto representa esto en divisas con el tiempo”. Afirmó también que los precios de exportación son competitivos con los locales, haciendo el panorama actual propicio para la exportación: “Antes, esto era impensable”.