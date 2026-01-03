Patagonia: Alerta por Riesgo de Incendios

Las ciudades de Bariloche y El Bolsón están en alerta máxima por incendios forestales en los primeros días de 2026, debido a las condiciones climáticas adversas. Las autoridades llaman a la precaución para evitar siniestros.

Las condiciones secas y cálidas han elevado al máximo el riesgo de incendios en Bariloche y El Bolsón, según el último informe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif). Las autoridades de Río Negro instan a los ciudadanos a tomar medidas preventivas ante esta grave situación.

Incendios Actuales y Actividades de Emergencia

En Bariloche, se registró un incendio en la barda del Ñireco que requirió la intervención de cuatro vehículos y diez combatientes, además de apoyo aéreo. Participaron también Bomberos Voluntarios y Protección Civil en el operativo para controlar el fuego.

Situación en El Bolsón y la Región

El Bolsón enfrenta un índice de riesgo igualmente alto, mientras que la zona de General Conesa-Guardia Mitre está catalogada con peligro extremo. Una cuadrilla del servicio de incendios se trasladó a Alto Chubut para ayudar a extinguir un incendio forestal, mientras se llevan a cabo recorridos preventivos en refugios y áreas remotas.

Colaboración Ciudadana

Ante esta emergencia, se solicita la colaboración de vecinos y turistas para prevenir la propagación de incendios. Está estrictamente prohibido encender fuego en áreas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y espacios públicos no habilitados. Las infracciones pueden resultar en severas multas.