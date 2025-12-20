Joven detenido por robar dos paquetes de carne en un supermercado

Un audaz intento de hurto tuvo lugar este viernes en un supermercado de Alem al 900, donde un joven de 25 años fue interceptado mientras trataba de llevarse dos paquetes de carne sin pagar.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 cuando una testigo se percató de la situación y dio aviso a la policía. Según su relato, observó al sospechoso ingresar al local y salir con dos paquetes de carne empaquetada, sin abonar por ellos.

Accionan las Fuerzas de Seguridad

Las autoridades, tras recibir la alerta, se dirigieron rápidamente al lugar. En las intersecciones de Sarmiento y Alvear, identificaron al joven que coincidía con la descripción aportada por la testigo. Al proceder con la aprehensión del individuo, conocido como T. C., se confirmó que efectivamente llevaba los paquetes de carne denunciados.

Intervención Judicial y Libertas del Sospechoso

Tras la detención, los efectivos policiales volvieron al supermercado para hablar con el denunciante, quien corroboró que un individuo con las características mencionadas había sustraído los productos alimenticios.

El incidente fue reportado a la fiscal de turno y a la Oficina Judicial. Sin embargo, tanto la fiscalía como la justicia decidieron no proceder con la detención del imputado. Así, el joven fue llevado a la comisaría para ser notificado del delito de hurto en grado de tentativa, pero recuperó su libertad poco después.

Devolución de la Mercadería

Los paquetes de carne sustraídos fueron devueltos al denunciante mediante el procedimiento habitual, cerrando así este incidente que puso a la comunidad en alerta.