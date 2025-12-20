Fuego en batería de litio detiene el Hume Highway en NSW por riesgo sanitario

Un grave incendio ha protagonizado el cierre de una importante autovía en Nueva Gales del Sur, afectando el tráfico durante un tiempo prolongado y generando inquietudes por la seguridad.

Un camión de dos remolques que transportaba 15 toneladas de baterías de iones de litio se incendió mientras circulaba por la Hume Highway, cerca de Yass, al norte de Canberra. El siniestro se registró poco después de las 9 de la mañana de este sábado, según informaron los servicios de emergencia.

Detalles del incidente

El camión llevaba aproximadamente 50 baterías, cada una con un peso de 300 kg. Ante el inicio del fuego, los equipos de bomberos lograron retirar la cabina del camión y su segundo remolque antes de que también se incendiaran.

Precauciones y riesgos asociados

Por motivos de seguridad, se estableció un perímetro de 700 metros alrededor del lugar del incendio, debido al riesgo de nubes de vapor tóxico. Como consecuencia, la autovía estuvo cerrada en ambas direcciones durante seis horas, y los vehículos fueron desviados a vías contraflujo en Yass.

Los incendios de baterías de litio pueden liberar gases tóxicos peligrosos, representando una amenaza tanto para la población como para los bomberos que respondieron a la emergencia.

Medidas tomadas por los servicios de emergencia

Los bomberos indicaron que, debido a la falta de agua suficiente para sofocar el fuego, probablemente permitirían que las llamas se consumieran por sí solas. Además, se advirtió sobre la dificultad de controlar cualquier desecho contaminado que pudiera afectar las vías fluviales cercanas.

No se han reportado lesiones y la policía de Nueva Gales del Sur descartó que el incendio tuviera causas sospechosas.

Precedentes y regulación de baterías de litio

Este tipo de incidentes no son aislados. Las baterías de iones de litio han sido vinculadas a tres casos fatales y numerosos incendios en el estado. Se utilizan ampliamente en bicicletas eléctricas, scooters y diversos electrodomésticos.

Entre las principales causas de falla de estas baterías se encuentran el sobrecalentamiento y daños físicos. Desde 2024, los organismos de emergencias han advertido que las baterías de litio constituyen el «riesgo de incendio de más rápido crecimiento» en Nueva Gales del Sur, impulsando al gobierno a regular su manejo y eliminación.