Bautismo de Montañistas: 48 Horas de Retos y Viento Blanco

El Volcán Lanín, majestuoso a 3.776 metros sobre el nivel del mar, es el destino ideal para quienes buscan la adrenalina del montañismo. Sin embargo, una reciente tragedia elevó los riesgos asociados a esta clásica expedición.

Un Ascenso Peligroso y Enigmático

El ascenso al Lanín es famoso entre los deportistas que desean dejar atrás el trekking. Esta actividad, considerada un rito de pasaje en la Patagonia, tomó un giro sombrío hace una semana, cuando el chef Christian Petersen, de 56 años, sufrió una grave descompensación. Actualmente se encuentra internado en estado reservado en el hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

Dificultades de la Expedición

La subida al Lanín no es apta para todos. Requiere un esfuerzo físico considerable y la capacidad de soportar diversas condiciones climáticas. Por eso, es imprescindible ascender con guías experimentados que recomiendan estar en óptimas condiciones de salud y tener sólida preparación.

Ruta Principal: Cara Norte del Volcán

La senda más utilizada para llegar a la cumbre se ubica en la cara norte, comenzando en Río Turbio, dentro del Parque Nacional Lanín. Desde allí, los montañistas dejan sus vehículos a 65 kilómetros de Junín de los Andes, donde también se encuentra un puñado de recursos y un puesto de Gendarmería Nacional.

Preparativos Esenciales

Antes de comenzar la expedición, los guías insisten en un equipamiento adecuado: botas de montaña, ropa impermeable, mochila y elementos de seguridad como crampones y cascos. La ascensión normalmente se extiende durante dos días y se desarrolla entre octubre y abril.

Un Viaje que Desafía los Límites

Durante la caminata, que puede durar entre cinco y seis horas el primer día, los andinistas descansan en el Refugio Militar Nuevo, situado a 2.315 msnm. Al día siguiente, la aventura arranca antes del amanecer, con el objetivo de alcanzar la cima alrededor del mediodía.

Desafíos del Clima en el Ascenso

El clima es uno de los factores más impredecibles en el ascenso al Lanín. La falta de protección montañosa puede propiciar cambios drásticos, como tormentas repentinas o el peligroso “viento blanco”, que puede comprometer la visibilidad y la seguridad de los montañistas.

Consideraciones para la Preparación Física

Prepararse para la cumbre requiere un entrenamiento consistente. Guías expertos enfatizan que cualquier aspirante debe tener un nivel físico notable, especialmente si carece de experiencia en montañismo. Ejercicios aeróbicos regulares, como trote y bicicleta, son esenciales para enfrentar este desafío.

Recomendaciones para los Andinistas Novatos

Para quienes no están familiarizados con escalar montañas, el entrenamiento debe incluir caminatas largas y el uso de una mochila cargada durante las prácticas. Las mochilas suelen pesar entre 12 y 15 kilos con el equipo necesario.