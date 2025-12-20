Reclamo por la suspensión de pañales y medicación para personas con discapacidad

La derogación de leyes clave en la atención a la discapacidad y el financiamiento universitario se ha convertido en un tema de gran preocupación para el sector. Aunque el Gobierno avanza con su proyecto de Presupuesto 2026, la situación para las personas con discapacidad en Argentina se deteriora alarmantemente.

El actual proyecto de presupuesto del Gobierno, que busca eliminar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, ha levantado preocupaciones fundamentales. Mientras la Cámara de Diputados aprueba otros capítulos, el segmento que derogaba estas leyes queda pendiente, y la ley de emergencia en discapacidad, ratificada tras un veto en septiembre, permanece sin aplicación.

No solo eso, el financiamiento disponible para la salud de las personas con discapacidad está, sorprendentemente, subejecutado. A finales del año, solo se había utilizado el 79% de los recursos asignados: $686 mil millones de un total de $869 mil millones.

Organizaciones Alertan Sobre la Crisis

Desde el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (Caidis), Alex Goldman advierte que esta subejecución no se debe a una sobreestimación del presupuesto, sino a una emergencia que sigue en aumento. «Las instituciones están acumulando deudas, y el financiamiento no alcanza para cubrir costos básicos», enfatizó Goldman, quien preside la fundación IPNA.

Dificultades en Hogares de Cuidado

La crisis es especialmente notoria en los hogares permanentes, donde muchos menores carecen de cuidados parentales. Estos hogares enfrentan serios problemas para asegurar la alimentación y vestimenta de los residentes. Goldman señala que, desde hace dos meses, el programa Incluir Salud ha dejado de proporcionar medicamentos y pañales a nivel nacional, lo que agrava aún más la situación.

Desfinanciamiento y Deudas Acumuladas

Los prestadores de servicios están abandonando sus actividades debido al desfinanciamiento. Atrasos en los pagos superan los 120 días, y los aranceles no se actualizan. Como resultado, profesionales de la salud como kinesiólogos y psicólogos reciben apenas $12 mil por sesión.

Impacto en la Salud de los Residentes

Algunos hogares que atienden a beneficiarios de Incluir Salud han declarado que están acumulando deudas con ARCA, y muchos están forzados a dejar de pagar contribuciones sociales. «La última entrega de medicamentos y pañales se realizó en octubre, y desde entonces hemos recibido escasas respuestas», afirmaron responsables de uno de estos centros, que solicitaron mantener su anonimato.

Advertencias sobre el Futuro de la Atención

Los problemas de provisión no solo afectan la salud de los individuos, sino que crean tensiones a nivel grupal en los hogares. Cuando los tratamientos básicos son interrumpidos, la convivencia se vuelve insostenible. Denuncias han sido presentadas ante defensorías, pero aún no hay respuestas concretas del programa Incluir Salud.

Desinterés Gubernamental

La falta de un presupuesto adecuado para la implementación de la ley de emergencia claras que las personas con discapacidad no son una prioridad para el Gobierno. «Esto evidencia la falta de interés en abordar sus necesidades», concluyó Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A pesar de que un 12,9% de la población argentina vive con alguna discapacidad, con más de 5 millones de personas afectadas, solo un millón tiene acceso a una pensión. Molero enfatiza que criticar la cantidad de pensiones es ignorar la realidad de la pobreza en el país, que sigue siendo un gran desafío.