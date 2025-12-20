Solicitan a la Corte que jueces del tribunal de ética de la AFA renuncien a sus cargos

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha presentado un pedido ante la Corte para que se suspenda a todos los magistrados que actualmente desempeñan funciones en el Tribunal de Disciplina, de Ética y de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Denuncia contra Jueces de la AFA

Entre los nombres mencionados en el reclamo se encuentran el juez de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, y Esteban Mahiques, un funcionario de Cancillería.

Argumentos de la ACIJ

En una carta dirigida a la Corte, Celeste Fernandez, codirectora y apoderada de la ACIJ, sostiene que la participación de magistrados en estos tribunales es incompatible con sus funciones judiciales. Se cita el Decreto-Ley 1285/58, que prohíbe a los jueces realizar actividades profesionales en otras instancias.

El Decreto-Ley 1285/58 y sus Implicaciones

Este decreto establece, en su artículo 9, que “es incompatible la magistratura judicial con la realización de cualquier actividad profesional”, exceptuando casos específicos de defensa de intereses personales y familiares.

Funciones Comparables a las de un Juez

La ACIJ argumenta que formar parte de los tribunales de la AFA implica realizar tareas similares a las del sistema judicial, como revisar expedientes y dictar resoluciones. «Estas funciones son intrínsecamente judiciales y no pueden ser ejercidas por quienes tienen dedicación exclusiva al poder judicial,» afirma el comunicado.

Requisitos para Integrar la AFA

La ONG destaca que, para ocupar las presidencias y vicepresidencias de estos órganos, se requiere ser abogado, lo que implica un nivel de profesionalismo que no debería estar en manos de magistrados sin autorización adecuada de la Corte Suprema.

Normativas en Contra de la Participación Judicial

El Reglamento para la Justicia Nacional también impone restricciones que obligan a los jueces a obtener autorización para participar en comisiones directivas de asociaciones civiles. Esto subraya que tales cargos no pueden ejercerse sin el consentimiento de la autoridad judicial correspondiente.

Nature de los Tribunales de la AFA

Los tribunales de la AFA no son solo órganos de supervisión, sino que poseen poder decisorio y autoridad disciplinaria, lo que intensifica la naturaleza de la incompatibilidad en la que se encuentran los magistrados al integrar estos cuerpos.

Decisiones Vinculantes

Las decisiones que emanan de estos tribunales tienen un impacto directo en el funcionamiento interno de la AFA, lo que añade un nivel extra de complejidad al reclamo de la ACIJ. La integración de magistrados en estos cuerpos no solo es problemática, sino que también desafía legalidades ya establecidas.