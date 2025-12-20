Acciones se Duplica: Crecimiento del 100% en Dólares

A medida que el comercio electrónico continúa su ascenso meteórico, se abren nuevas oportunidades para los inversores. Descubre cómo beneficiarte de esta tendencia mediante instrumentos accesibles en el mercado argentino.

El comercio electrónico sigue en plena expansión a nivel global y los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos) emergen como una opción atractiva para capitalizar este fenómeno. Estos instrumentos permiten invertir en acciones extranjeras desde el mercado local, ya sea en pesos o dólares, brindando acceso a activos cotizados internacionalmente.

¿Cómo Aprovechar el Auge del Ecommerce?

Según el economista Damián Di Pace, el sector de los marketplaces sufrió un gran impulso en 2025. “Estamos viendo un crecimiento exponencial en las compras online, respaldadas por la inteligencia artificial y la evolución de mercados emergentes como África y Latinoamérica”, señala.

El ecommerce a nivel mundial podría alcanzar los 7,8 billones de dólares en 2028, representando un notable 23% del comercio minorista global. Di Pace aconseja las siguientes acciones para capturar una porción de este crecimiento:

Jumia: La Reina Africana del Ecommerce

Jumia (JMIA) se posiciona como un fuerte contendiente en África, abarcando servicios de logística y delivery. La acción ha mostrado un rendimiento del 80% en el último año y un 204% acumulado en 2025.

Pinduoduo: Innovación Agrícola en China

La plataforma Pinduoduo (PDD), centrada en la agricultura, ha sorprendido con su crecimiento del 82,3% interanual y un 112% acumulado en 2025. Este éxito subraya la diversificación del ecommerce más allá de sus usos convencionales.

Alibaba: Resurgimiento y Rentabilidad

Alibaba (BABA) regresa al mercado tras reducir las tensiones entre China y Estados Unidos, reportando un crecimiento interanual del 82%. Este gigante del comercio electronico sigue siendo una opción sólida para los inversores.

Fondo Cotizados: Diversificación en Ecommerce

Además de las acciones individuales, Di Pace recomienda dos fondos cotizados para quienes buscan diversificar su portafolio:

1. Global X Ecommerce (EBIZ): Este ETF incluye gigantes como Amazon, Alibaba y Mercado Libre, con un rendimiento esperado del 23% para 2025.

2. Amplify Online Retail (IBUY): Ofrece una rentabilidad de cerca del 14% en el mismo período.

Inversión Sorprendente: Zepp Health

El gran triunfador del año, según Di Pace, ha sido Zepp Health, conocida por sus wearables Amazfit. Su rendimiento acumulado alcanzó un asombroso 735% en 2025, destacándose por sus dispositivos de salud conectados.

Las ventas de gadgets de salud han sido clave para este crecimiento, con ingresos que subieron un 78,5% en el último año. Aun así, Di Pace advierte sobre la volatilidad y los posibles riesgos regulatorios, debido a su base en China.

Comparativa de Activos en Crecimiento

Zepp ha superado notoriamente a otros activos como la plata, que ha subido más del 90% este año y se aproxima a los u$s60, mientras que el oro ha alcanzado los u$s4.000 (+60%) y el precio de Bitcoin se sitúa alrededor de u$s90.000 (-4% desde enero).