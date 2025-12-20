El Gobierno revela que 178,000 certificados de discapacidad pertenecen a personas fallecidas

En el marco de una profunda reestructuración en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se revela una alarmante irregularidad: 178 mil personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) han sido identificadas post mortem.

El descubrimiento surge de un minucioso cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y los archivos de la Andis, revelando que muchos beneficiarios del CUD ya han fallecido. Esta información ha llevado a las autoridades a considerar la anulación de esos certificados, según información de LA NACION.

Investigación y Acciones Legales en Marcha

Las autoridades están sopesando acciones legales contra aquellos que, de manera ilegal, continuaron recibiendo los beneficios del CUD tras el fallecimiento de los titulares. Además, se prevé investigar a los prestadores de servicios que supuestamente atendieron a estas personas.

El CUD: Beneficios y Proceso de Obtención

El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que permite a las personas con discapacidad acceder a diversos derechos, incluyendo atención médica, transporte gratuito y asignaciones familiares. Este certificado se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene un vencimiento definido; sin embargo, los plazos para su actualización están prorrogados actualmente.

Contexto: La Intervención de Andis y el Escándalo de Spagnuolo

La intervención en Andis fue determinada por el nuevo titular, Alejandro Vilches, tras el escándalo que implicó a su predecesor, Diego Spagnuolo. Este último fue removido debido a acusaciones de corrupción derivadas de audios que lo vinculan a supuestos sobornos.

La Respuesta del Gobierno

Fuentes del Ejecutivo han declarado que lo descubierto representa una grave estafa al Estado. Se planea un segundo cruce de datos para identificar a los prestadores que afirmaron haber brindado servicios a las personas fallecidas. Aunque el cruce de información prometía ser parte de un control continuo, no se había realizado hasta ahora.

Una Auditoría en Curso

Con el cambio en la dirección de Andis, el Ministro de Salud, Mario Lugones, ha ordenado una auditoría impulsada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para esclarecer la situación dentro de la agencia. Esta auditoría, que abarca temas de Pensiones No Contributivas y compras de medicamentos, está prevista para concluir antes de que finalice el primer trimestre de 2026.

Desafíos Continúan para el Gobierno

El área de Discapacidad enfrenta numerosos desafíos. A pesar de los intentos por resolver la crisis generada por el escándalo de Spagnuolo, las críticas por los recortes en esta área todavía resuenan. Recientemente, el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto 2026 en Diputados, pero aún queda pendiente la derogación de leyes relacionadas con la emergencia en Discapacidad.