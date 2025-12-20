EE. UU. ataca 70 objetivos del Estado Islámico en Siria tras el mortífero ataque a sus soldados

El gobierno de EE. UU. ha lanzado un ataque aéreo masivo en Siria como respuesta al trágico emboscado ocurrido el 13 de diciembre, donde perdieron la vida dos soldados estadounidenses y un intérprete civil.

En una acción contundente, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques que destruyeron 70 instalaciones e infraestructuras del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en el centro de Siria. Funcionarios del gobierno han señalado que se anticipan más acciones en el futuro cercano.

Posicionamiento del Presidente Trump

Durante un discurso en Carolina del Norte, el presidente Donald Trump aplaudió el ataque, describiendo a los militantes de ISIS como «delincuentes que intentan reagruparse». El mandatario reafirmó su apoyo al presidente sirio Ahmad al-Sharaa, quien, según Trump, está «totalmente de acuerdo» con las acciones tomadas por EE. UU.

En un mensaje en redes sociales, Trump lanzó una advertencia a ISIS: «Todos los terroristas que sean lo suficientemente malvados como para atacar a estadounidenses están advertidos: seréis golpeados más duramente de lo que jamás habéis sido si atacáis o amenazáis a EE. UU.»

Detalles del Ataque Militar

La ofensiva, que involucró cazas F-15 y F-16, así como aeronaves A-10 y helicópteros Apache, utilizó más de 100 municiones de precisión, según informaron autoridades estadounidenses. Este ataque es parte de un esfuerzo mayor donde cientos de tropas estadounidenses están desplegadas en el este de Siria en alianza con fuerzas locales contra ISIS.

Impacto en la Relación entre EE. UU. y Siria

Este operativo representa una prueba significativa para la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Siria luego de la salida de Bashar al-Assad hace un año. Trump mencionó que Siria está combatiendo junto a las tropas estadounidenses, y que al-Sharaa se mostró «extremadamente enojado y perturbado» por el ataque.

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio destacó en un comunicado la necesidad urgente de fortalecer la cooperación internacional para combatir el terrorismo, reafirmando su compromiso de luchar contra ISIS para asegurar que no tenga refugios en su territorio.