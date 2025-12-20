Argentina reporta sus primeros tres casos de gripe H3N2

Alertan sobre la llegada de la nueva variante de la gripe A en Argentina

Un reciente comunicado del Instituto Malbrán confirmó la identificación de tres casos de influenza A (H3N2) en el país, específicamente del subclado K. Estos son los primeros casos reportados en Argentina.

El organismo nacional detectó estos casos a través de su Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, en medio de una epidemia que afecta a varios países de Europa. Las muestras analizadas corresponden a dos adolescentes estudiados en la provincia de Santa Cruz y a un niño que se encontraba hospitalizado en la Ciudad de Buenos Aires.

Detalles de los casos reportados

Los pacientes diagnosticados presentan síntomas leves y están cursando la enfermedad sin complicaciones. Un análisis genómico reveló que el virus pertenece al subclado K, el cual presenta variaciones genéticas que podrían facilitar su transmisión. Sin embargo, hasta ahora no se ha evidenciado que esta variante cause una mayor severidad clínica en comparación con otras cepas de influenza A (H3N2) que circulaban en temporadas anteriores.

Recomendaciones de salud pública

El Ministerio de Salud instó a la población a seguir una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio:

• Lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón.

• Cubrirse la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar.

• Evitar compartir objetos personales.

• Limpiar y desinfectar superficies en contacto con personas infectadas.

• Ventilar adecuadamente los espacios.

• Consultar ante la aparición de síntomas respiratorios.

Es esencial que ciertos grupos de riesgo, como niños de 6 a 24 meses, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, mayores de 65 años y el personal de salud, reciban la vacuna antigripal anualmente.

La importancia de la vacunación

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, se enfatiza la importancia de promover la vacunación, especialmente entre adultos mayores, embarazadas y niños pequeños, para evitar complicaciones severas en caso de contagio.

Opiniones de expertos

El doctor Mario Fitz Maurice, jefe del Servicio de Cardiología en el hospital Rivadavia, aclaró que esta cepa es una variante del virus tradicional de la gripe A (H3N2). Calificó esta mutación como una adaptación que facilita la propagación del virus, así como una evasión parcial a la inmunidad conferida por infecciones anteriores o por las vacunas.

Desde Inglaterra, la médica patóloga argentina Marta Cohen advirtió que la cantidad de casos de esta variante en Europa está en aumento, un fenómeno que era esperable. También se ha registrado un caso en México. Cohen recomienda a las personas con condiciones de salud preexistentes que completen sus esquemas de vacunación lo antes posible para mitigar riesgos.