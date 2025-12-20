El Gobierno: ¿Consolidando el Deterioro Actual?

La administración de Javier Milei presentó su esperado proyecto de reforma laboral, y las reacciones no tardaron en llegar. Muchos analistas advierten que las medidas propuestas resultan más regresivas que innovadoras.

El nuevo proyecto se divide en tres ejes principales que plantean inquietudes entre trabajadores y expertos: primero, busca reducir derechos laborales fundamentales; segundo, debilita las negociaciones colectivas; y, por último, afecta la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Derechos Laborales en Peligro

La reforma apunta a limitar derechos que aún poseen muchos trabajadores, lo que expandiría la discrecionalidad empresarial y deterioraría las condiciones generales del mercado laboral. Este enfoque, contrario a la tendencia global de fortalecer derechos, ignora lecciones anteriores, como la fallida ley Bases.

La Informalidad Como Reto

Una de las preocupaciones más destacadas es que el proyecto prohíbe incluir en la ley de contrato de trabajo a aquellos que facturan, incentivando la informalidad y alejando a los trabajadores de derechos básicos como licencias, aguinaldos o indemnizaciones por despido.

Aumento de la Desigualdad en la Negociación Laboral

La reforma también propone un mecanismo que podría permitir al Estado declarar la caducidad de convenios colectivos, promoviendo así un entorno donde los acuerdos a nivel de empresa prevalezcan sobre los de sector, lo que podría ser perjudicial para las condiciones laborales obtenidas a través de años de negociación.

Impacto en los Trabajadores de Plataformas

La propuesta incluye regulación para trabajadores de plataformas que, de acuerdo con diversos estudios, se enfrenta a problemas de ingresos, falta de derechos laborales y arbitrariedad en la gestión. El discurso de «modernización» parece ignorar las falencias actuales que viven estos trabajadores.

Consecuencias Económicas y Sociales

Otro aspecto controvertido es la significativa transferencia de recursos públicos hacia las empresas, incluyendo reducciones de contribuciones que podrían agravar la situación previsional de jubilados y beneficiarios de asignaciones. Esta dinámica plantea preguntas sobre la efectividad de políticas que solo alivian cargas empresariales a expensas del bienestar social.

La Necesidad de Reformas Efectivas

Si bien es evidente que se requieren reformas en el mercado laboral, muchos afirman que las propuestas actuales no abordan las verdaderas necesidades de crecimiento y mejora en las condiciones de trabajo. La llamada a un nuevo enfoque público es imperativa para evitar que se repitan errores del pasado.