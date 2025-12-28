Joven ebrio intenta abrir autos en el centro y es detenido

Un intenso momento se vivió esta mañana en el corazón de la ciudad cuando un joven de 26 años fue demorado por la policía tras ser observado intentando abrir vehículos estacionados.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:05 horas en la intersección de las calles Maipú y Francia. Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo, los agentes se trasladaron rápidamente al lugar después de recibir una alerta sobre el comportamiento sospechoso del individuo, identificado como J. J. R.

Intento de Hurto y Resistencia

Al percatarse de la presencia policial, el joven trató de ocultarse detrás de un automóvil. Al ser abordado, mostró una actitud desafiante, negándose a proporcionar su identificación y lanzando insultos a los efectivos.

Condición del Individuo

Los agentes notaron que J. J. R. tenía dificultades para comunicarse, lo que llevó a sospechar que podría estar bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia que afectara su lucidez.

Intervención Policial

A pesar de las múltiples solicitudes por parte de la policía para que cesara su comportamiento, el joven continuó en su negativa. Esto resultó en su traslado a la comisaría, donde se le imputaron infracciones a los artículos 104, 158 y 183 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley XV N° 27).

Resultado de la Inspección

Las autoridades confirmaron que, tras una revisión del área, no se registraron daños en los vehículos ni se encontraron víctimas de delitos. El caso fue derivado a la fiscal contravencional, Dra. Florencia Parra, así como al Juzgado de Paz local para el seguimiento correspondiente.