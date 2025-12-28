Tyler Perry enfrenta una segunda demanda por agresión sexual por 77 millones de dólares

Tyler Perry enfrenta una demanda millonaria por agresión sexual

Un nuevo escándalo sacude el mundo del entretenimiento, ya que el reconocido director y productor Tyler Perry ha sido demandado por 77 millones de dólares por un hombre que alega haber sido víctima de avances sexuales inapropiados en su casa de Los Ángeles.

Detalles de la acusación

La demanda interpuso Mario Rodriguez, quien sostiene que Perry abusó de su influencia en Hollywood para hacerle propuestas sexuales no deseadas. El documento legal menciona que las agresiones ocurrieron en diversas ocasiones entre 2016 y 2019 en la residencia del director.

Historia de encuentros indebidos

Rodriguez afirma que en 2014 fue contactado por un entrenador en un gimnasio Equinox, quien le informó que Perry estaba interesado en su teléfono para discutir un posible papel. Posteriormente, el aclamado cineasta le sugirió que audicionara para la película «Boo! A Madea Halloween», insistiendo en que ser su amigo sería beneficioso para su carrera.

Inadecuados encuentros en casa

Según la demanda, los encuentros en casa de Perry incluyeron situaciones incómodas, donde el director supuestamente tocó a Rodriguez de manera inapropiada mientras veían una película juntos. En un momento, Perry presuntamente intentó persuadirlo para que no se fuera, diciéndole que lo mantendría sin preocupaciones económicas durante toda su vida.

Reacciones y defensa del acusado

El abogado de Perry, Alex Spiro, ha negado las acusaciones, sugiriendo que la demanda de Rodriguez se asemeja a un intento de extorsión similar a una demanda previa presentada por otro hombre, Derek Dixon, quien también representa el mismo abogado, Jonathan Delshad.

Contexto de la carrera de Tyler Perry

Con una fortuna estimada en 1.4 mil millones de dólares, Perry es considerado uno de los productores más influyentes de la industria cinematográfica. Su éxito incluye la creación del icónico personaje Mabel “Madea” Simmons. A pesar de estos recientes problemas legales, Perry ha mantenido una imagen pública positiva, incluso ofreciendo alojamiento al príncipe Harry y Meghan Markle en un momento de necesidad.

Continuidad de las acusaciones

El abogado Delshad ha rebatido las afirmaciones de Spiro, asegurando que los reclamos de su cliente, Dixon, aún están activos y en proceso. Este nuevo caso refuerza un patrón de preocupaciones sobre el comportamiento del director en su entorno profesional.

