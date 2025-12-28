Preferiría Dar a Luz un Cachorro

Brigitte Bardot, ícono del cine y la cultura pop, dejó una huella indeleble en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, su vida personal presenta un retrato más complejo, especialmente en lo que respecta a su relación con su hijo, Nicolas-Jacques Charrier.

Brigitte Bardot, quien falleció a los 91 años, fue madre, abuela y bisabuela, pero su único hijo siempre permaneció alejado del foco mediático. Nicolas-Jacques Charrier, fruto de su matrimonio con el actor Jacques Charrier en 1959, ha llevado una vida lejos de los escándalos que caracterizaron la carrera de su madre.

Un Hijo en el Anonimato

Desde pequeño, Nicolas experimentó una vida marcada por la ausencia de la notoriedad que rodeó a Bardot. Después de la separación de sus padres en 1962, la custodia fue otorgada a su padre, lo que aseguró que el niño creciera bajo la tutela de Charrier y lejos del glamur del espectáculo.

Reflexiones de Bardot sobre la Maternidad

La maternidad nunca fue una elección consciente para Bardot. En una entrevista con Le Parisien en 2021, expresó: «Tuve un hijo, pero no se puede decir que este pobre niño llegó en el momento oportuno y me dio lo que me faltaba». En su autobiografía, «Initiales BB», fue aún más contundente, afirmando que «habría preferido parir un cachorro».

El Camino de Nicolas

El 27 de septiembre de 1984, Nicolas contrajo matrimonio con la modelo noruega Anne-Line Bjerkan, estableciendo su vida en Noruega. Juntos, tienen dos hijas, Anna y Théa, quienes hicieron de Bardot abuela y eventualmente bisabuela.

Un Vínculo en Evolución

A pesar de los desafíos en su relación, la comunicación entre madre e hijo ha evolucionado con el tiempo. «Hablamos a menudo. Como vive en Noruega, viene a visitarme una vez al año a La Madrague, solo o con su familia, su esposa y mis nietas», compartió Bardot en 2018, reflejando una conexión que, aunque frágil, ha ido fortaleciéndose.

La Privacidad por Encima de Todo

Bardot ha puesto un gran énfasis en respetar la privacidad de su hijo. En una entrevista con Paris Match en junio de 2024, afirmó: «Le prometí a Nicolas que nunca hablaría de él en mis entrevistas». Esta declaración subraya el deseo de proteger su vida personal del escrutinio público.