JPMorgan impulsa el uso de dinero digital con JPM Coin

La gigante financiera JPMorgan anuncia un avance significativo al llevar su moneda digital, JPM Coin, a la innovadora blockchain pública Canton, ofreciendo así pagos institucionales más ágiles y seguros.

JPMorgan Chase, uno de los principales bancos de EE. UU., está haciendo historia al implementar su moneda digital respaldada por dólares, JPM Coin (JPMD), en la Canton Network, una blockchain pública de nivel institucional enfocada en las finanzas globales.

Este proyecto, liderado por Kinexys, la división de blockchain y pagos digitales de JPMorgan, pretende lanzar, transferir y canjear el token JPMD en la Canton Network durante el año 2026, siguiendo un enfoque por etapas que prioriza la creación de marcos técnicos y comerciales.

Un Hito en la Adopción de Blockchain por parte de Instituciones

Con esta iniciativa, el banco da un gran paso en la adopción institucional de la tecnología blockchain, dirigida a mejorar el ecosistema financiero.

JPM Coin, considerado el «primer activo digital en dólares emitido por un banco», establece una reclamación digital sobre los depósitos en dólares estadounidenses que JPMorgan mantiene.

Seguridad y Eficiencia: La Propuesta de JPM Coin

A diferencia de las stablecoins convencionales, que son emitidas por entidades de criptomonedas, JPMD combina la estabilidad y respaldo de una institución bancaria con la rapidez de la liquidación casi instantánea que proporciona la tecnología blockchain.

La integración de JPM Coin en la Canton Network, que ofrece funcionalidades permissionless y capacidades de privacidad mientras se ajusta a las normativas, responde a una creciente demanda de las empresas para realizar transacciones de forma más rápida, segura y acorde a las regulaciones vigentes.

Expansión de JPM Coin: Un Futuro Prometedor

Esta implementación de JPM Coin en Canton representa la segunda fase de su expansión fuera de la infraestructura privada del banco.

En un movimiento anterior, JPMorgan ya había iniciado un piloto en la red Base de Coinbase, una solución de capa 2 construida sobre Ethereum, destinada a sus clientes institucionales.

Además, el banco está considerando la integración de otros productos de Kinexys Digital Payments, como cuentas de depósito en blockchain, lo que podría revolucionar la gestión de efectivo y liquidez de las instituciones en la cadena de bloques.