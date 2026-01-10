Los Destinos de los Viajeros: ¿Quiénes Salieron del País en 2025?

La drástica reducción de viajes oficiales de senadores argentinos en la última década

Los senadores argentinos han reducido sus viajes al exterior en un 90 % en los últimos diez años, lo que ha generado debate sobre la representatividad y el uso de fondos públicos en la Cámara Alta.

Los viajes oficiales de los legisladores se han vuelto casi anecdóticos. Mientras que en 2015 se registraron 108 misiones al extranjero, en 2025 apenas se contabilizaron 10, un cambio significativo que refleja una nueva realidad en el Parlamento.

¿Por qué han disminuido los viajes oficiales?

Una combinación de políticas restrictivas y la pandemia ha llevado a esta disminución. Desde 2018, durante el gobierno de Cambiemos, se implementaron limitaciones a los viajes de los legisladores, como parte de una estrategia de austeridad. Sin embargo, la verdadera caída se produjo tras la pandemia, especialmente en un contexto donde muchos legisladores discutían sobre donar sus dietas.

El impacto del nuevo gobierno

Con la llegada de la administración de Javier Milei, las restricciones se han intensificado. Actualmente, la Cámara prácticamente no cubre los gastos de pasajes al exterior, lo que ha llevado a un cambio en la cultura de viajes de los senadores. Una fuente de la Cámara Alta destacó que las gestiones definieron su propio criterio, argumentando que las restricciones se deben a la necesidad de reducir costos.

Viáticos y decisiones personales

A pesar de que se otorgan viáticos para viajes, los costos adicionales como los pasajes son una realidad que muchos legisladores ahora deben considerar. “Los propios legisladores se autolimitaron”, comenta un asesor, mientras que otros destacan que el clima mediático ha hecho que viajar sea menos atractivo.

¿Quiénes son los máximos viajeros en 2025?

Este año, siete senadores realizaron los pocos embarques al exterior. Entre ellos, destacan los peronistas Guillermo Andrada y Oscar Parrilli, así como la senadora del PRO, Victoria Huala, que realizó un viaje breve a Uruguay. La senadora Lucila Crexell, por su parte, se destaca por haber viajado 11 días a Gran Bretaña y Suiza, participando en eventos internacionales relevantes.

Comparativa con años anteriores

El contraste es notable si se compara con años anteriores. En 2023 se registraron 44 viajes, mientras que en 2024 y 2025 la cifra se desplomó drásticamente a solo 10. Esto demuestra que, a pesar de haberse levantado las restricciones por la pandemia, los senadores no han vuelto a los niveles de actividad internacional que solían tener.

Factores que limitan los viajes