Misiones exonera Ingresos Brutos a Productores Primarios

El Ministerio del Agro y de la Producción de Misiones ha lanzado un nuevo sistema online que permite a los productores primarios acceder fácilmente a la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos.

Este innovador proceso ofrece una solución rápida y eficiente para que los agricultores misioneros gestionen su carga fiscal y redirijan recursos hacia sus actividades productivas.

Cómo Obtener el Certificado Digital de Productor Primario

El Certificado Digital de Productor Primario es esencial para que los productores en Misiones puedan obtener la exención del impuesto. Es una herramienta valiosa que busca aliviar la presión fiscal y permitir así la reinversión en las chacras.

Según un comunicado oficial, el trámite es completamente online, sencillo y ágil, evitando la necesidad de desplazamientos físicos. Para acceder a este beneficio, los productores deben estar registrados en la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y contar con información básica de su unidad productiva.

Requisitos para la Solicitud

Los interesados deben asegurarse de tener a mano una serie de datos importantes para completar la solicitud. Entre ellos están: el CUIT, el número de lote, el municipio, la partida inmobiliaria, la actividad que realizan, la superficie destinada a la producción y documentos que respalden su propiedad, como un título o contrato.

Para solicitar el certificado, simplemente deben enviar esta información a través de correo electrónico a info@misiones.gov.ar. Allí recibirán acompañamiento para completar el proceso y asegurar que cumplan con todos los requisitos.

Con esta iniciativa, Misiones sigue fomentando la formalización y el desarrollo del sector productivo, creando un entorno propicio para el crecimiento de la economía rural en la región.

Fuente: Ministerio del Agro y de la Producción