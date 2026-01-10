Playa y Perros: Los Mejores Destinos Argentinos para Vacacionar con tu Mascota

Enero es el momento perfecto para romper con la rutina, disfrutar de la naturaleza y hacer una pausa del agobio urbano. ¿Qué mejor manera que llevar a tu mascota contigo a playas y paisajes donde todos puedan disfrutar?

Enero se presenta como el mes ideal para escapar de la rutina y refrescarse frente a las altas temperaturas. Cada vez más argentinos optan por visitar playas y montañas, llevándose a sus mascotas para compartir momentos inolvidables.

Destinos pet friendly en el país están en auge, permitiendo que las familias disfruten del verano al completo, incluidas sus queridas mascotas.

Las mejores playas pet friendly en Argentina

Playa Canina en Mar del Plata

En Mar del Plata, la Playa Canina, habilitada por la Municipalidad de General Pueyrredón, ofrece un espacio acondicionado para que puedan disfrutar tanto los humanos como los perros. Se permite el acceso de 8 a 20 horas, siempre cumpliendo con las normativas de convivencia que garantizan una experiencia placentera y segura.

Explorando Chascomús

Chascomús se postula como un destino ideal para quienes viajan con sus mascotas. Con bebederos de agua estratégicamente ubicados y un entorno natural propicio, la laguna es perfecta para largas caminatas y ratos de diversión en familia.

Península Valdés: un paraíso para los caninos

Situada en el sur argentino, la Península Valdés permite el acceso a los perros en sus playas, siempre y cuando estén bajo la supervisión de sus dueños. Este lugar ofrece espacios seguros, ideales para que los perros exploren y jueguen libremente en medio de la naturaleza.

Otras provincias, como Córdoba, Mendoza y Chubut, también cuentan con opciones ideales para quienes desean vacacionar con sus mascotas, ofreciendo paisajes montañosos y viñedos que aceptan la compañía de animales.

Consejos para disfrutar de la playa con tu mascota

Antes de emprender tu viaje, verifica cuáles son los alojamientos pet friendly en tu destino y asegúrate de que acepten perros y gatos. Identifica opciones mediante el logo identificador correspondiente a cada localidad.

Consulta a tu veterinario para obtener recomendaciones y lleva siempre contigo la cartilla de vacunación, ya que en algunos destinos es un requisito indispensable.

Es esencial mantener las rutinas diarias de tu mascota, como los horarios de comida y paseo, evitando así problemas digestivos y de estrés por cambios repentinos en su dieta.

Recuerda que los viajes pueden generar ansiedad en los animales. Para que se sientan más cómodos, empaca una bolsa con sus objetos favoritos, como juguetes, su cama y platos para el agua y comida.