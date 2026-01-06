Juan Grabois Explota en Vivo: Intercambio Ácido con Javier Milei y Respuesta Grosera al Presidente

Juan Grabois en el Ojo de la Tormenta: Tensión y Palabras Duras en Plena Marcha

Durante una manifestación en contra de la captura de Nicolás Maduro, Juan Grabois no ocultó su furia al ser entrevistado por periodistas, lo que provocó un intercambio explosivo que trascendió las fronteras de la calle y llegó hasta las redes sociales.

El clima político se intensificó cuando Grabois, conocido por sus opiniones contundentes, se dirigió a los reporteros con palabras fuertes. A pocas horas de este tenso momento, el líder opositor Javier Milei lo mencionó en sus redes sociales, añadiendo más leña al fuego.

Un Debate que Calentó los Ánimos

El diálogo inició de manera tranquila, pero rápidamente se tornó hostil. Grabois arremetió contra la percepción general de la situación en Venezuela, señalando que el trasfondo no es la defensa de la democracia, sino el control sobre los recursos naturales. “Cualquiera que tenga un mínimo de sentido crítico entiende que lo que se discute aquí es el petróleo. No confundamos un acto de guerra con la defensa de la democracia”, expuso Grabois, elevando la conversación a un tono acusatorio.

Un Encuentro Tenso en Televisión

A medida que la entrevista avanzaba, el conductor de A24 pidió a Grabois que moderase su lenguaje. “Grabois, sigamos tranquilos. Nos has llamado estúpidos varias veces y nosotros jamás hemos hecho lo mismo”, exhortó el entrevistador. Sin embargo, la respuesta de Grabois fue aún más explosiva: “Quizás deberían reflexionar sobre cuántas tonterías dicen. No comprenden cómo la geopolítica cambia con estos eventos. Te lo repito, sos bastante imbécil”, respondió, desatando más tensión en el estudio.

Repercusiones en Redes Sociales

El video de este irascible intercambio no tardó en volverse viral, capturando la atención del público hasta llegar a oídos del Presidente. Javier Milei, en un gesto de desafío, compartió el clip en su cuenta de Twitter, advirtiendo sobre la figura de Grabois y su estilo de confrontación. Grabois no se contuvo y, horas más tarde, replicó a Milei con un comentario mordaz: “El que se dedicó a insultar a medio país ahora se escandaliza por mis modales. Hipócritas. Siempre estoy enfrente de ustedes, basura”.

Un Escenario Político en Llama