Vaca Muerta y el ‘Efecto Venezuela’: Precios en Shock y el Riesgo de Pérdida de la Zona de Paz

La reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha desencadenado una serie de cambios en el panorama geopolítico de América Latina, lo que afecta directamente a la promesa de Vaca Muerta como un proyecto energético clave para Argentina.

La situación en Venezuela ha levantado expectativas y preocupaciones en torno a la industria de energía local, ya que se espera un año de transición hacia la exportación masiva, pero ahora en un contexto más desafiante.

Un escenario volátil para la energía

En el corto plazo, la inestabilidad en Venezuela, junto con la posible reducción de barriles en el mercado, podría impulsar el precio del petróleo Brent. Este aumento es fundamental para las compañías energéticas, que enfrentan un límite de rentabilidad financiero cercano a USD 60 por barril, en un contexto de creciente deuda vinculado a proyectos de infraestructura.

Desafíos a mediano plazo

A medida que avancen los acontecimientos, la estrategia de Estados Unidos para inundar el mercado con petróleo pesado venezolano podría amenazar la competitividad de los proyectos argentinos. Esto ocurre justo cuando el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) se prepara para iniciar operaciones a finales de 2026. La industria nacional deberá adaptarse a nuevas dinámicas competitivas en la región.

La lucha por las inversiones

El director de Aleph Energy, Daniel Dreizzen, indica que un aumento en los precios del petróleo podría acelerar la inversión en la cuenca neuquina. Actualmente, se están invirtiendo alrededor de 14,000 millones de dólares en exploración y producción, pero para un desarrollo más rápido de Vaca Muerta se necesitaría el doble de esa cifra.

El efecto dominó en el GNL

Un informe de la consultora Paspartú destaca que un potencial conflicto en Venezuela podría perjudicar la imagen de Argentina como una zona de paz, afectando la percepción de riesgo de los inversores. Antes, Argentina se posicionaba como un proveedor de gas seguro, pero la inestabilidad geopolítica podría complicar los contratos de exportación de gas natural licuado (GNL) que se planifican a largo plazo.

Reacciones del mercado

En la City porteña, la reacción inicial fue de cautela. Según Gustavo Araujo, director de investigación de Criteria, el mercado reaccionó positivamente ante la posibilidad de reconstrucción de la infraestructura venezolana, con incrementos en las acciones de servicios petroleros estadounidenses. Sin embargo, el precio del petróleo se mantuvo estabilizado, apuntando a que el mercado ya anticipaba cambios en la situación política. Araujo también subrayó que el conflicto tiene implicaciones más amplias, conectadas a la competencia estratégica por minerales críticos, como los metales raros en Venezuela, que actualmente están bajo control chino.