Retiran leche y alimento en polvo para bebés: ¿Por qué?

Alerta Sanitaria: Retiro de Fórmulas Lácteas por Riesgo de Contaminación

El ANMAT ha lanzado un retiro preventivo de ciertos productos lácteos en polvo destinados a lactantes, tras alertas sobre la posible presencia de una toxina bacteriana en su fabricación. Es esencial que los consumidores estén informados para garantizar la seguridad de sus hijos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha establecido un retiro voluntario y preventivo de algunos lotes de leche y alimentos en polvo para lactantes. Esta medida responde a la detección de una posible toxina generada por una bacteria presente en los ingredientes utilizados.

Detalles del Retiro de Productos

Los principales afectados son determinados lotes de la fórmula láctea “Nestlé Nan Optipro 1 c/HMO”, disponible en presentaciones de 400 y 800 gramos, todos de producción nacional. Además, se incluye un lote del alimento para propósitos médicos “Nestlé Alfamino” en polvo, fabricado en Suiza y presentado en envases de 400 gramos.

La Toxina y su Procedencia

Según los informes de ANMAT, la toxina implicada es la Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus. Este tipo de bacteria se encuentra comúnmente en el suelo y el agua, donde puede formar esporas para sobrevivir en condiciones adversas. La ANMAT advirtió que esta bacteria es capaz de generar toxinas que pueden causar serios problemas de salud.

Riesgos para la Salud

El microorganismo puede desencadenar dos tipos de patologías. Uno de los efectos más comunes es el síndrome emético, que provoca síntomas como náuseas y vómitos en un plazo de 1 a 6 horas tras la ingesta de alimentos contaminados. El segundo tipo de enfermedad es el síndrome diarreico, caracterizado por diarrea, dolor abdominal y fiebre, que se manifiestan entre 8 y 16 horas después del consumo.

Recomendaciones a la Población

Se aconseja a los consumidores que posean los lotes afectados abstenerse de su consumo. Asimismo, los comercios y distribuidores, tanto físicos como en línea, deben retirar estos productos de la venta y contactar a sus proveedores inmediatamente.

Coordinación y Seguimiento

El ANMAT está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias provinciales para asegurar un adecuado seguimiento del retiro de los lotes en cuestión. Los lotes involucrados son: