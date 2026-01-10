Juan Pablo Ronderos: El gran reto de regresar a los mercados internacionales de deuda

A medida que Argentina inicia 2026, el debate sobre el manejo de su deuda se intensifica, generando controversia entre el Gobierno y la oposición. La situación económica global añade complejidad a un escenario que ya es frágil.

El economista Juan Pablo Ronderos, en una entrevista con Canal E, subrayó la vulnerabilidad de la economía argentina frente a los vaivenes internacionales. Según Ronderos, «las circunstancias globales impactan aquí de diversas maneras», aunque actualmente se vive una «calma tensa» que podría prolongarse hasta el final del primer trimestre del año.

La problemática del pago de deuda en tiempos de crisis

Ronderos sostiene que la discusión debe ir más allá del pago de deuda actual. «El mayor reto para el equipo económico es volver a involucrarse con los mercados internacionales de deuda voluntaria», afirmó. Este paso es fundamental para reestablecer la relación de Argentina con el resto del mundo financiero.

Una excepción en el escenario regional

El economista destacó que Argentina es un caso atípico en América Latina. «Casi ningún país paga su deuda en efectivo», explicó. Generalmente, las economías emergentes optan por refinanciar vencimientos mediante nueva deuda, lo que permite manejar la carga financiera de manera más sostenible.

El desafío radica en que «el mercado necesita estar convencido de que los dólares en Argentina son suficientes», lo que implica la acumulación de reservas. No obstante, Ronderos fue claro: «Las reservas no son resultado de un saldo comercial positivo, sino de financiamiento externo y atracción de inversión extranjera directa».

Expectativas para los próximos meses

Al analizar las medidas recientes destinadas a atraer divisas, Ronderos fue cauto. «Si bien el primer canje fue un éxito, las siguientes no tuvieron el mismo efecto». Sin embargo, consideró un punto a favor: «Los dólares que pudieran haberse ido desde el 1 de enero no se trasladaron».

De cara al futuro, el economista anticipa un periodo de calma sin grandes cambios. «Es probable que sigamos con esta quietud hasta marzo», expresó. El verdadero desafío se presentará en el segundo trimestre, cuando ingresen más dólares por cuestiones estacionales, lo que forzará al Gobierno a decidir entre retener el tipo de cambio o fortalecer las reservas. «Preveemos que se optará por acumular reservas», concluyó, sugiriendo que esto podría reducir el riesgo país a 400 puntos, permitiendo una futura colocación de deuda externa y evaluando el resultado del plan de estabilización.