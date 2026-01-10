Tempestad en Córdoba: Caminos bloqueados y anegamientos

En las últimas 24 horas, Córdoba ha sido azotada por un temporal que ha generado serias complicaciones en diversas localidades de la región serrana.

Las autoridades provinciales han reportado que durante este corto periodo, se registraron precipitaciones de hasta 170 milímetros en la Cuenca del Río Pinto. Otras zonas como El Durazno y Tanti también experimentaron lluvias significativas, poniendo en alerta a los habitantes.

Impacto de las Lluvias en Diversas Regiones

Los datos oficiales indican que las lluvias en las últimas 24 horas han sobrepasado los normales para esta época del año. Los mayores acumulados se localizaron en Agua de las Piedras, donde se midieron 170 milímetros, seguido de áreas como El Durazno-Tanti con 130 mm y Ascochinga y La Cumbre con 115 mm. Este fenómeno ha llevado a las autoridades a mantener un monitoreo riguroso de las condiciones, especialmente por el riesgo de crecidas repentinas y anegamientos.

Consecuencias del Temporal: Festival Afectado

La intensa lluvia y las inundaciones resultantes provocaron la cancelación de la noche inaugural del tradicional Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Este evento, que atrae a miles de visitantes, se vio obligado a suspender sus actividades debido a las adversas condiciones climáticas.