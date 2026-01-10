Trump: EE. UU. actuará sobre Groenlandia, ‘les guste o no’

Las provocadoras declaraciones de Trump sobre Groenlandia desatan la preocupación internacional sobre las implicaciones de un posible conflicto territorial.

Durante un encuentro en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos tomará acciones sobre Groenlandia, independientemente de la opinión de Dinamarca. «Haremos algo en Groenlandia, les guste o no», afirmó, consolidando su postura sobre la estrategia en esta región semiautónoma.

La Justificación de Trump: Seguridad Nacional

Trump argumentó que la seguridad nacional de Estados Unidos está en juego, advirtiendo que si no actúan, otros países como Rusia o China podrían tomar control de Groenlandia. «No vamos a tener a Rusia o China como vecinos», enfatizó durante la reunión, donde también estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, así como ejecutivos del sector petrolero.

Un Acercamiento «Amistoso» vs. Soluciones «Difíciles»

El exmandatario expresó su deseo de negociar con Dinamarca «de la manera fácil», pero advierte que, de no lograrse un acuerdo amigable, se contemplan opciones más drásticas. Esta afirmación ha suscitado inquietudes sobre el futuro de las relaciones internacionales y la estabilidad en la región.

Importancia Estratégica de Groenlandia

Groenlandia, un territorio rico en minerales y estratégicamente ubicado, ha sido foco de atención por parte de múltiples potencias. Las intenciones de Trump se enmarcan dentro de un contexto de seguridad nacional en el que se contemplan las alianzas y las amenazas emergentes.

Reacciones Internacionales

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió a las declaraciones de Trump reiterando que Estados Unidos «no tiene derecho» a anexar Groenlandia. Además, advirtió que un ataque contra un país de la OTAN podría desestabilizar por completo la alianza militar, un pilar de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial.

Diplomacia en Juego

Envoys de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con funcionarios estadounidenses en Washington, donde discutieron la posibilidad de un enfoque renovado por parte de la Casa Blanca. Se programó una nueva reunión para la próxima semana, en la que se espera abordar las intenciones de Estados Unidos sobre la isla, que incluyen diversas estrategias, incluso el uso de la fuerza militar.