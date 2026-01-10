Clima Singular: Un Sábado Especial en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado dinámico en Chubut, con variaciones en el clima que van desde lluvias hasta calor intenso. Aquí te traemos todos los detalles.

Este sábado 10 de enero, el clima en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se presentará con condiciones cambiantes, incluyendo la posibilidad de precipitaciones matutinas. Además, se prevén ráfagas de viento a lo largo del día.

Clima por la mañana: Frescura y viento

Durante la madrugada, se experimentará una temperatura de alrededor de 18 grados, acompañada de un cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. Los vientos del norte podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Aumento de temperatura y chaparrones en la mañana

Con el avance de la mañana, la temperatura incrementará hasta unos 22 grados, con probabilidades de chaparrones y la influencia del aire marino, según el informe del SMN.

La tarde: Calor y viento intenso

Para la tarde, se anticipa que la temperatura máxima llegue a los 28 grados, sin pronóstico de lluvias. El viento continuará soplando desde el noreste con velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Noche con un descenso térmico

Al acercarse la noche, la temperatura descenderá a unos 25 grados, y el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste con similar intensidad.

Expectativas para el domingo 11 de enero

El pronóstico del SMN para el domingo augura una mínima de 18 grados y una máxima de 22. El cielo se mantendrá mayormente nublado sin posibilidades de lluvias. En la madrugada, podrían producirse ráfagas de viento del oeste que alcanzarían entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Condiciones meteorológicas en otras localidades de Chubut

En Esquel, la jornada será estable, con una disminución de la nubosidad conforme avance el día. Las temperaturas variarán entre los 15 grados en las primeras horas y llegarán hasta los 26 grados por la tarde, sin previsiones de viento ni lluvia.

En Trelew, se pronostican condiciones inestables, con chaparrones en la madrugada y lluvias aisladas por la tarde. La influencia del aire marino será notoria, y se espera que las precipitaciones cesen por la noche.

Por último, en Puerto Madryn, el panorama será similar al de Trelew, con chaparrones en las primeras horas y lluvias aisladas durante la tarde. El tiempo mejorará hacia la noche, con la finalización de las precipitaciones en esta ciudad costera.