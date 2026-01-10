Nvidia Restringe Sus Ventas en China: Motivos Clave

Nvidia toma medidas drásticas en su proceso de venta en China, requiriendo a sus clientes el pago por adelantado para la adquisición de sus nuevos chips, en medio de un clima de incertidumbre comercial.

Nvidia ha establecido nuevas y estrictas políticas de pago para los clientes en China, exigiendo un pago total por adelantado sin opción a cancelaciones o reembolsos. Esta decisión es considerada por analistas como un escudo ante la incertidumbre regulatoria que rodea a la importación de sus innovadores chips H200.

En este contexto, la empresa está apostando miles de millones de dólares en el gigantesco y competitivo mercado de semiconductores. Los fabricantes chinos ya han reservado más de dos millones de unidades a un precio de 27,000 dólares por chip, aunque Nvidia actualmente solo cuenta con 700,000 en su inventario.

La actual situación política añade una capa adicional de dificultad a esta operación. Mientras que Estados Unidos ha permitido la venta de los chips H200 con un arancel del 25% destinado al Tesoro, China aún no ha decidido si autorizará la importación, evaluando la posibilidad de restringir su uso a fines comerciales, excluyendo aplicaciones militares y en infraestructuras críticas.

Nvidia Transfiere Riesgo Financiero a sus Compradores

Con esta estrategia, Nvidia está trasladando el riesgo financiero a los compradores, quienes necesitarán inmovilizar capital sin la certeza de recibir los productos o de poder usarlos como planean.

Esta táctica tiene un precedente: en 2025, la compañía tuvo que amortizar 5,500 millones de dólares en inventario tras la inesperada prohibición de exportación del chip H20, su modelo más avanzado en ese momento. Aunque Washington levantó la restricción posteriormente, Pekín mantuvo su veto, lo que ha influido en la política actual de la empresa.

La alta demanda por el chip H200 es evidente: Alibaba y ByteDance han solicitado más de 200,000 unidades cada uno, atraídos por un procesador que promete seis veces más rendimiento que el H20, el segundo más poderoso en el repertorio de Nvidia.

Para satisfacer esta demanda, Nvidia ha planeado abastecer los primeros pedidos con su stock disponible, anticipando que los primeros envíos comenzarán en febrero. Asimismo, la compañía está en conversaciones con TSMC para aumentar la producción, lo que abriría la puerta a nuevas partidas a partir del segundo trimestre de 2026.

En medio de esta situación, competidores locales como Huawei están aprovechando la incertidumbre. La empresa avanza con su chip Ascend 910C, mientras que Cambricon Technologies proyecta aumentar su producción de chips de inteligencia artificial para 2026. Sin embargo, su desempeño aún dista mucho del H200 en el entrenamiento de modelos avanzados.