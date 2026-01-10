Venezuela: El Gobierno ajusta su optimismo y fortalece lazos con Washington

Las recientes dinámicas en Venezuela han llevado al gobierno de Javier Milei a revisar su enfoque sobre la liberación del gendarme Nahuel Gallo y la posible reapertura de la embajada argentina en Caracas.

A medida que la situación en Venezuela se complica, el gobierno argentino ha empezado a matizar su mensaje. A una semana de la intervención militar de Estados Unidos, las expectativas sobre la liberación del gendarme Gallo, encarcelado en Venezuela desde diciembre de 2024, se han moderado. Desde Balcarce 50, se confirma que se están llevando a cabo gestiones para asegurar su liberación, aunque sin dar fechas concretas.

Coordinación Interministerial para la Liberación de Gallo

Las gestiones están siendo coordinadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Pablo Quirno, y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva. Funcionarios del gobierno enfatizan que esta tarea es un esfuerzo conjunto y que se toman pasos cuidadosos en un terreno delicado, dado que Gallo ha estado detenido por un año.

El Contexto Político en Venezuela

Las acciones del gobierno argentino se han intensificado tras la decisión de liberar a presos políticos en Venezuela, liderada por Delcy y Jorge Rodríguez, quienes están a cargo de la transición política tras la caída del régimen de Nicolás Maduro. Además, se han establecido contactos con funcionarios de la Casa Blanca, que están monitoreando de cerca la evolución de la situación en el país caribeño.

Moderación y Realismo en el Discurso Oficial

Sin embargo, a pesar de las oportunidades que el momento podría presentar, los funcionarios de Milei han adoptado un tono más cauteloso. En lugar de ofrecer optimismo desmedido, destacan que las acciones que están llevando a cabo «no son comunicables,» una clara muestra de la moderación en su enfoque. A lo largo del último año, las solicitudes para la liberación de Gallo no han dado frutos, lo que ha agrandado la presión sobre el gobierno.

Reapertura de la Embajada Argentina en Caracas

Otra cuestión que se ha vuelto prioritaria en la administración libertaria es la posible reapertura de la embajada argentina en Caracas, cerrada desde el retiro del personal diplomático ordenado por Maduro el año pasado. Aunque se reconoce que la situación es compleja, la reciente intervención militar podría facilitar este proceso. Sin embargo, el gobierno prefiere esperar a que se desarrolle una transición política clara y a que las condiciones de seguridad para su personal diplomático sean adecuadas.

El Papel de Argentina en el Escenario Internacional

La postura del gobierno argentino respecto a Venezuela quedará sujeta a las decisiones de Estados Unidos. En una entrevista reciente, Milei expresó su disposición a colaborar con Washington en la transición política en Venezuela, incluso sugiriendo el envío de tropas si así lo decidiera el presidente de EE. UU., Donald Trump. Definió a Maduro como un «narcoterrorista» y planteó que su régimen representa una amenaza para la democracia en la región.

Un Futuro Incierto

Milei consideró la presidencia de Maduro como un desafío comparable al castrismo en Cuba durante los años 70. Sostiene que el socialismo del siglo XXI intenta instaurar el comunismo a través de métodos democráticos, pero inevitablemente se convierte en totalitarismo. A pesar de las controversias sobre las afirmaciones de vínculos entre Maduro y el narcotráfico, la administración argentina sigue sosteniendo que estos elementos son parte de un panorama más amplio que incluye operaciones de espionaje y actos subversivos en América Latina.