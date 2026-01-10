El Banco Central adquiere US$ 218 millones, pero las reservas caen

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha iniciado con fuerza esta semana un proceso de acumulación de reservas. Con una compra de USD 43 millones en un solo día y un total de USD 218 millones a lo largo de las últimas cinco jornadas, el movimiento busca estabilizar el mercado cambiario.

A pesar de estas adquisiciones, las reservas internacionales brutas experimentaron una caída de USD 385 millones en la jornada de ayer. Este descenso fue resultado del uso de parte de esos dólares para el pago de bonos, según indicaron fuentes de la entidad monetaria.

Comportamiento del Dólar en el Mercado

El dólar oficial mayorista registró un incremento de $1, alcanzando los $1.465, lo que lo mantiene en el 4,9% del límite máximo de la banda cambiaria fijado en $1.537,58. Sin embargo, se evidenció una baja de $10 o del 0,7% en el tipo de cambio de referencia al cierre de la semana, a pesar de las intervenciones del BCRA.

Cotización de Dólares Paralelos

En la pizarra del Banco Nación, el dólar minorista culminó a $1.490, mientras que el dólar blue se negoció a $1.505. Por otro lado, los tipos de cambio financieros también mostraron caídas, con el MEP cotizando a $1.489,42, un descenso del 0,3%, y el CCL cerrando en $1.528,86.

Actividad Bursátil y Bonos

La jornada de ayer estuvo marcada por el pago de cupones y amortizaciones de bonos soberanos, lo que benefició a los bonos en dólares, que experimentaron un aumento de hasta un 1,2%, destacándose el Bonar 2035 y el Global 2041, que subieron un 0,9%.

Isabel Botta, Product Manager en Balanz, señaló que, a diferencia de otras ocasiones, los inversores mostraron una clara intención de permanecer en sus posiciones, en un escenario más tranquilo. Muchos optaron por capitalizar sus inversiones en bonos, redirigiendo fondos hacia alternativas con menor volatilidad, como renta fija privada.

Proyecciones del Mercado

A pesar de las altas tasas de rendimiento, algunos inversores decidieron reinvertir en bonos soberanos, especialmente en aquellos de largo plazo, por la expectativa de reducciones en las tasas de interés y una disminución del riesgo país. La firmeza de los bonos indica un cambio en las prioridades del mercado, donde el rendimiento empieza a prevalecer sobre la liquidez.

Desempeño del Índice Merval

En cuanto al ámbito accionario, el S&P Merval logró recuperarse en la última jornada, aunque no fue suficiente para revertir la tendencia negativa de la semana. Aumentó un 0,5% en pesos, cerrando en USD 2.021, aunque aún registra un retroceso del 0,3% en moneda estadounidense en los últimos cinco días.

Las acciones del panel líder mostraron una mayoría de ganancias, destacando Transener (+3,3%), Aluar (+3,1%) y Banco BBVA (+2,2%). En contraposición, Telecom fue la que más perdió con una baja del 1,4%.

Riesgo País y Futuro del Crédito

A pesar de que el riesgo país se redujo a 566 puntos básicos, aún no logró superar el umbral de 500, lo que complica el reacceso a los mercados internacionales de crédito. La medición del JP Morgan refleja un estancamiento, con niveles similares a los de la semana anterior, y se sitúa 100 puntos por encima del riesgo de Ecuador, a pesar de un historial de incumplimientos y acceso excepcional al FMI.