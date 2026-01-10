Chubut en Crisis: La Peor Tragedia Ambiental en 20 Años

El fuego ha tomado el control en el norte de Chubut, convirtiendo un paisaje habitual en un escenario aterrador. Desde el 5 de enero, cuando comenzó el incendio en Puerto Patriada, las llamas se han expandido y transformado en lo que el secretario de Bosques de la provincia, Abel Nievas, califica como la “peor tragedia ambiental de los últimos 20 años”.

La devastación es palpable. Cartografías satelitales han dejado en claro que vastas áreas de bosques nativos y plantaciones están siendo consumidas sin control. En el triángulo que une Epuyén, El Hoyo y El Maitén, 350 brigadistas luchan intensamente contra un incendio que, en algunos momentos, ha alcanzado alturas de hasta 30 metros.

Causas del Desastre

Las condiciones climáticas, incluidas temperaturas cercanas a los 30 grados y una sequía histórica, han convertido la vegetación en un producto altamente inflamable. A pesar de los esfuerzos, el clima no ofrece tregua, y se espera que las lluvias lleguen recién el próximo miércoles.

El Avance del Fuego

La situación se volvió crítica cuando el fuego cruzó la Ruta Nacional 40, obligando a interrumpir el tráfico entre Epuyén y El Hoyo. Este incendio no sigue el patrón habitual; se han formado casi cinco frentes de llamas, lo que complica las maniobras de control. Las municipalidades han decidido evacuar preventivamente a residentes y turistas para cuidar sus vidas.

Impacto en la Comunidad

En Puerto Patriada, el conocido lago Epuyén ha sido devastado. Diez viviendas fueron consumidas en minutos, llevando a la evacuación de más de 3,000 personas de la región. Las autoridades han instado a mantener la calma y seguir las indicaciones para garantizar la seguridad.

Una Batalla en Varios Frentes

La fiscal general Débora Barrionuevo ha señalado que hay evidencias que sugieren que el incendio fue provocado intencionalmente. El sitio del inicio se localizó a 300 metros de la carretera, en un área forestal apartada, lo cual plantea serias interrogantes sobre la naturaleza del fuego.

El Parque Nacional Los Alerces en Peligro

En las proximidades, el Parque Nacional Los Alerces enfrenta una amenaza inminente. Su intendente, Danilo Hernández Otaño, advirtió que la situación ha llevado a la evacuación de campings y otras zonas turísticas debido al avance incontrolado del fuego. El emblemático “Abuelo”, un alerce de más de 2,600 años, se encuentra en grave peligro, aunque el frente de llamas aún está a 15 kilómetros.

Colapso de Recursos y Llamado a la Acción

A pesar del profundo impacto del fuego, la provincia de Río Negro sigue operando normalmente en sus circuitos turísticos. La crisis, sin embargo, ha desatado críticas hacia el gobierno nacional por la falta de asignación de recursos suficientes al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Durante 2024, solo se ejecutó el 22% del presupuesto destinado a prevención y combate de incendios, mientras que en 2025, el 25% de los fondos quedaron sin utilizar.

A medida que el humo cubre el cielo, las esperanzas de una lluvia salvadora se convierten en el único alivio que aguardan los brigadistas y la comunidad. La prioridad ahora se centra en proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los afectados en esta grave situación.