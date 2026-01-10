Wessex Water Directivos Reciben £50,000 en Bonos a Pesar de la Prohibición del Gobierno Laborista

Revelaciones sobre remuneraciones adicionales a ejecutivos de la compañía de agua provocan un nuevo escándalo en el sector.

Los altos mandos de Wessex Water han sido objeto de controversia tras descubrirse que recibieron £50,000 en pagos adicionales no divulgados por parte de su empresa matriz, YTL Group, en un año donde se prohibieron los bonos para los ejecutivos de compañías responsables de contaminación. Estos pagos han reavivado el debate sobre la transparencia en la remuneración de los ejecutivos en el sector de servicios públicos.

Detalles de los Pagos Ocultos

La directora ejecutiva, Ruth Jefferson, y el director financiero, Andy Pymer, recibieron montos de £24,000 y £27,000 respectivamente durante el periodo que finalizó en junio de 2025. Estos pagos fueron efectuados por Wessex Water Ltd, la empresa matriz de Wessex Water Services, la cual atiende a 2.9 millones de clientes en el suroeste de Inglaterra. YTL ha aclarado que estas sumas no son bonos.

Falta de Transparencia

Inicialmente, YTL se negó a revelar la compañía responsable de los pagos, y solo tras insistentes interrogantes sobre la claridad de su estructura de pagos ejecutivos, finalmente admitió la fuente. Los reportes financieros de Wessex Water Services mencionaron estos pagos, aunque no se especificó su cantidad exacta en los estados financieros.

A pesar de estas cifras adicionales, tanto Jefferson como Pymer también percibieron altas compensaciones de la empresa regulada: £440,000 y £249,000 respectivamente. La elegibilidad de Wessex para el prohibición de pagos adicionales se basa en una condena por un incidente de contaminación que afectó a más de 2,000 peces en un suceso ocurrido hace seis años.

Respuesta a la Polémica

La revelación ha suscitado críticas de figuras políticas, incluyendo a la portavoz de asuntos rurales del Partido Liberal Demócrata, Sarah Dyke, quien ha declarado que la falta de transparencia en la remuneración de los directivos solo subraya la necesidad de reformar las prácticas de las compañías de agua. Dyke afirmó que Wessex Water ha “evitado la rendición de cuentas” en cuestiones medioambientales mientras sigue cobrando a sus clientes.

La Defensa de Wessex Water

Un portavoz de Wessex Water defendió la postura de la compañía, afirmando que siempre han sido transparentes y que están realizando inversiones para modernizar un sistema de alcantarillado considerado obsoleto. Sin embargo, el incidente ha dejado una sombra sobre la credibilidad de las declaraciones de la empresa.

Controversias Similares en el Sector

Este no es un caso aislado. Recientemente, se descubrió que la antigua directora ejecutiva de Yorkshire Water, Nicola Shaw, recibió £1.3 millones en pagos no divulgados a través de una empresa offshore. La crisis de confianza en la gestión de las compañías de agua se ha intensificado tras varios escándalos relacionados con la contaminación.

La falta de claridad en los pagos a los ejecutivos de las empresas de agua ha llamado la atención de legisladores y reguladores, con demandas crecientes para que se establezcan normas más estrictas en cuanto a la divulgación financiera en el sector.

El Futuro de Wessex Water y YTL

A medida que se intensifican las críticas y el escrutinio público sobre las prácticas de remuneración, los líderes de Wessex Water enfrentan la presión de transformar una cultura corporativa que muchos consideran opaca. Las próximas decisiones estratégicas serán cruciales para restablecer la confianza entre los clientes y el público en general.