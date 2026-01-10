Vivian Schiller: “No existen soluciones mágicas para los medios, es crucial escuchar al público”

Con más de tres décadas en la industria, Vivian Schiller se ha convertido en una autoridad en la adaptación de los medios a la revolución digital. En esta entrevista, comparte su visión sobre el futuro del periodismo.

Una Trayectoria Lleno de Cambios Significativos

Vivian Schiller, con su vasta experiencia en CNN, The New York Times y otras grandes plataformas, ha sido testigo de los momentos más disruptivos en el mundo de los medios. Desde Internet hasta la inteligencia artificial, su enfoque equilibrado destaca tanto las oportunidades como los riesgos que cada avance tecnológico trae consigo.

La Importancia del Juicio Humano en la IA

En la actualidad, Schiller subraya que, a pesar de los avances en inteligencia artificial, es crucial mantener un criterio editorial humano detrás de cada contenido. «Siempre tiene que haber alguien responsable de lo que se publica», afirma con firmeza, resaltando la importancia de la ética periodística frente a la automatización.

El Futuro de los Ingresos en los Medios

En cuanto al modelo de suscripciones, opina que los medios deben ofrecer contenido único y atractivo para atraer a los lectores. Señala que, aunque el camino de los ingresos por suscripciones es prometedor, no todos los medios lograrán adaptarse a este modelo rentable.

Desafíos y Oportunidades Ellas de la IA

La periodista ve cómo la inteligencia artificial puede ayudar en tareas como la transcripción y el análisis de datos, pero cree que el periodismo de investigación profundo sigue siendo dominio exclusivo del humano. “Las redacciones que se distingan contarán historias auténticas que conecten emocionalmente con su audiencia”, explica.

Un Liderazgo Ético en la Transformación del Periodismo

Schiller destaca que los líderes en medios de comunicación deben poseer curiosidad, ingenio y un enfoque equilibrado entre urgencia y cautela. La ética, enfatiza, no debe ser sacrificada, incluso con la llegada de nuevas tecnologías.

Competencia con Plataformas de IA

La competencia con plataformas basadas en inteligencia artificial obliga a los medios a reafirmar su esencia humana. Schiller destaca la importancia del análisis y el testimonio, asegurando que estas son habilidades que la IA no podrá replicar. “Los medios exitosos tendrán que reinventarse y presentar historias que sorprendan e inspiren”, afirma.

El Futuro de los Medios: Diversificación de Ingresos

Al referirse a las fuentes de financiamiento, Schiller señala que la combinación de distintos modelos y fuentes es la clave para la sostenibilidad en el siglo XXI. La diversificación, dice, es esencial para enfrentar la caída de ingresos publicitarios y la creciente competencia por la atención del público.

Ética y Gobernanza en la Era de la IA

Las organizaciones periodísticas deben integrar marcos éticos sólidos al incorporar inteligencia artificial en sus procesos. La formación de nuevas generaciones de periodistas es crucial para mantener estos estándares éticos en un entorno en constante cambio.

El Cambio de Paradigma que se Avecina

Finalmente, Schiller menciona que la inteligencia artificial, aunque ya presente, seguirá moldeando el periodismo de maneras que aún no podemos prever. El futuro del sector dependerá de la capacidad de adaptación y la innovación constante de los medios.