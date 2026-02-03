Juez impide que la administración Trump cancele el estatus de protección para haitianos

Un fallo judicial reciente protege a más de 350,000 haitianos de perder su estatus legal en EE. UU., permitiéndoles seguir viviendo y trabajando en el país frente a la crisis en su nación de origen.

La jueza Ana Reyes ha bloqueado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el estatus de protección temporal (TPS) para los haitianos, que estaba programado para expirar este martes.

Un fallo contundente

La jueza Reyes emitió una suspensión temporal, señalando que la eliminación del TPS no podrá llevarse a cabo. En su resolución, Reyes recuerda las palabras de Noem, quien describió a quienes buscan refugio en EE. UU. de forma despectiva, refiriéndose a ellos como «asesinos, parásitos o dependientes». Sin embargo, la magistrada contrasta esas afirmaciones con la identidad de los demandantes, cinco haitianos titulares de TPS cuyo perfil demuestra lo contrario.

Un perfil diverso y profesional

Reyes explicó que los demandantes incluyen a Fritz Emmanuel Lesly Miot, un neurocientífico especializado en Alzheimer; Rudolph Civil, ingeniero de software; Marlene Gail Noble, asistente de laboratorio; Marica Merline Laguerre, estudiante universitaria y Vilbrun Dorsainvil, enfermero registrado. Todos ellos representan la contribución positiva de los haitianos a la sociedad estadounidense.

Argumentos contundentes en el fallo

En su extensa opinión de 83 páginas, Reyes constató que los demandantes tienen altas probabilidades de ganar el caso y que hay indicios de que Noem tomó su decisión motivada por “hostilidad hacia inmigrantes no blancos”. La jueza dejó claro que durante la suspensión, la terminación del TPS será considerada como nula y sin efecto legal, asegurando así que los emigrantes puedan continuar trabajando y estén protegidos contra la detención y deportación.

Condiciones críticas en Haití

El estatus de TPS para Haití fue activado en 2010 tras un devastador terremoto y ha sido renovado varias veces debido a la violencia de pandillas y la inestabilidad que continúa asolando al país. A pesar de los informes del Departamento de Seguridad Nacional que sugieren una mejora en las condiciones, los abogados de los demandantes argumentan que la realidad es mucho más alarmante.

Riesgos letales si se revoca el estatus

En un documento judicial, los abogados advirtieron que si la revocación del TPS se hiciera efectiva, “las personas casi con seguridad morirán, ya sea por violencia, enfermedades o hambre”. De esta manera, el fallo representa un respiro y un salvavidas para muchos que temen regresar a una situación precaria.

El enfoque agresivo de la administración anterior para eliminar esta protección ha llevado a un aumento en la elegibilidad para deportación de muchos migrantes, abarcando no solo a haitianos, sino también a cientos de miles de personas de otros países como Venezuela, Honduras, Nicaragua y más.

El futuro de estos migrantes y el impacto del fallo de Reyes son un claro reflejo de la lucha continua por la justicia en el sistema de inmigración estadounidense.