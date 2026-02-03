Provincia destaca la crucial vacunación de niños en edad escolar

La Secretaría de Salud del Chubut hace un llamado a las familias para completar el Calendario de Vacunación de sus hijos cuando se inicia el ciclo escolar.

Con el comienzo de febrero y el regreso a la escuela, el Gobierno del Chubut, a través de su Secretaría de Salud, subraya la importancia de que las familias aseguren la vacunación de sus niños y niñas. Esto no solo garantiza su protección, sino que también cumple con normativas nacionales y provinciales para resguardar los derechos de los infantes.

La representante del Programa de Inmunizaciones, Sandra Villarroel, destacó que todos los vacunatorios de la provincia están equipados con las vacunas necesarias, tanto en centros urbanos como en hospitales rurales. “Las familias pueden acudir al vacunatorio más cercano en cualquier momento”, indicó, añadiendo que la vacunación escolar está destinada a los niños nacidos en 2021 y 2015.

Compromiso con la Salud Colectiva

El Gobierno provincial impulsa esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia para aumentar las tasas de vacunación en todos los rangos de edad. “Al vacunar a nuestros hijos, no solo los protegemos, sino que también cuidamos a toda la comunidad”, subrayó Villarroel.

Prevención de Enfermedades

Las vacunas administradas a los menores nacidos en 2021 son esenciales para prevenir enfermedades como la Tos Convulsa y las Paperas. Además, ayudan a mantener a la población libre de patologías graves como el Sarampión, la Rubéola y la Poliomielitis, y a controlar otros problemas de salud como la Difteria y el Tétanos.

Esquema de Vacunación para Niños

El ministerio de salud recuerda que los niños nacidos en 2021 deben recibir las siguientes vacunas:

Triple Viral (Sarampión, Rubéola, Paperas)

Triple Bacteriana Celular (Difteria, Tétanos, Tos Convulsa)

Refuerzo de la vacuna Salk (Poliomielitis)

Segunda dosis de la vacuna contra la Varicela

Los que nacieron en 2015 tienen el siguiente esquema: